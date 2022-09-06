Послание Президента РК: поддержка предпринимательства и справедливое распределение доходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В своем Послании народу Казахстана Президент заявил о переходе на более свободную экономику с новыми подходами, где в приоритете – создание равных возможностей для всех граждан. В чем заключаются новые подходы, и какие изменения они привнесут в жизнь казахстанцев, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Новые подходы к системным проблемам экономики страны

В своем первом блоке Послания Президент назвал системные проблемы экономики государства - это сырьевая зависимость, низкая производительность труда, недостаточный уровень инноваций и

неравномерное распределение доходов.

По словам Главы государства, они имеют конкретные пути решения.

Это макроэкономическая стабильность, диверсификация экономики, цифровизация, развитие малого и среднего бизнеса, человеческого капитала и обеспечение верховенства закона.

Однако, как отметил Президент, прогресса в этих вопросах нет и поэтому нужны новые подходы. В этой связи Глава государства обозначил приоритеты нового экономического курса страны.

Cвободная экономика и поддержка предпринимательской инициативы

При этом новый экономический курс предполагает снизить государственное вмешательство в экономику и простимулировать частную предпринимательскую инициативу.

В экономической теории существует такой термин, как Laissez-faire (фр. «Позвольте делать») – или принцип невмешательства. Laissez-faire - это экономическая доктрина, согласно которой государственное вмешательство в рыночные процессы должны быть минимальными.

Глава государства отметил, чтобы внедрить новые подходы, предстоит провести глубинную перестройку отношений в триаде «гражданин – бизнес – государство», где государство должно, в первую очередь, предоставить равенство возможностей и справедливые условия для всех.

«Государство будет всецело поддерживать экономическую свободу, но в то же время будет решительно защищать граждан при чрезмерных колебаниях рынка. Мощное развитие получит малый и средний бизнес», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, в первую очередь, политика невмешательства коснется ценообразования.

«Первое. Административное регулирование цен снижает инвестиционную привлекательность целых отраслей, приводит к дефициту товаров и зависимости от импорта. Поэтому предстоит поэтапно отказаться от вмешательства государства в ценообразование», - сказал Президент.

Исключение составят неконкурентные рынки. При этом, тарифы монополистов останутся под контролем. Но, как отметил Президент, контроль вовсе не означает давление.

«Сегодня участились случаи, когда государственные органы, включая силовые, кинулись проверять бизнес и требовать снижения цен и тарифов. Подобные популистские действия надо прекращать», - подчеркнул Глава государства.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, здесь важно соблюсти баланс между необходимостью ограничения прибыли монополий и обеспечения инвестиций в инфраструктуру.

Искусственное сдерживание тарифов чревато отключениями и авариями

В стране изношены две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей. Так, износ генерирующего оборудования составляет 78%, электрических сетей – 55%, тепловых сетей – 80%, водопроводных сетей – 49%.

Износ объясняется отсутствием инвестиций для обновления основных средств. А отсутствие инвестиций происходит ввиду нерыночного ценообразования стоимости тарифов.

Как пояснил директор Центра ERI – казахстанского Института экономических исследований Айдын Бекдолотов , административно заложенные низкие потребительские тарифы на электричество, тепло и ископаемое топливо действительно препятствуют модернизации сетей и переходу на более устойчивые источники генерации.

Поэтому в настоящее время инвестиции в распределительные сети и технологии генерации электроэнергии и тепла остаются экономически нецелесообразными. Таким образом, как отметил Президент, искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями, авариями.

В связи с этим государство перейдет к новой тарифной политике на монопольных рынках «Тариф в обмен на инвестиции».

«Тариф будет предоставляться в обмен на вложения в инфраструктуру и участие в системе государственного мониторинга для обеспечения прозрачности», - сказал Президент в Послании народу Казахстан.

При этом, Глава государства подчеркнул, что весомую часть инвестиций собственник должен внести из своих средств, а не за счет тарифа.

«Рыночное ценообразование тарифов позволит достичь цели по сокращению износа сетей и мощностей на 15%. При этом будет сохранен баланс между необходимостью ограничения прибыли монополий и обеспечения инвестиций в инфраструктуру», - считает эксперт.

В конечном счете, модернизация основных фондов сетей отразится на благосостоянии населения, снижая угрозу здоровью и жизни граждан.

Перезагрузка налогового кодекса

По мнению Президента, устойчивый экономический рост напрямую зависит от понятной, предсказуемой налоговой политики.

Поэтому, в целях перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет подготовлен новый Налоговый кодекс, в котором блок «Налоговое администрирование» будет полностью обновлен.

При этом, в части налогового контроля будет исключено очное взаимодействие. Все действия будут производиться в электронном режиме.

Кроме того, будет внедрен так называемый «налог на роскошь» при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости и транспортных средств, который не затронет средний класс.

По мнению директора Института управления Академии государственного управления при Президенте РК Куата Акижанова, данная мера – свидетельство решения проблемы несправедливого распределения доходов населения.

«Главной фишкой Главы государства стало честное признание одной из социально-экономических проблем - огромный дисбаланс в распределении доходов. Это проходит красной линией в двух последних Посланиях. Это огромный прорыв. Признание проблемы - это уже наполовину её решение. Последние реформы привели к тому, что появилась большая категория людей, которые страдают от пресловутого разрыва между богатыми и бедными. Одно из свидетельств готовности решить этот вопрос - это конкретное предложение внедрить налог на роскошь. Для нас это что-то новое, хотя в мировой практике развитых социальных демократий - признанный механизм», - считает Куат Акижанов.

В целом, по мнению эксперта, все Послание посвящено социально-экономическим вопросам, а структурные экономические преобразования озвучены первым же пунктом – это сейчас самое необходимое для страны.

Налоговое стимулирование - переход к дифференцированным налоговым ставкам

Президент предложил перейти к дифференцированным налоговым ставкам в разных секторах экономики. Как это отразится на жизни населения?

По данным заместителя директора Центра ERI – казахстанского Института экономических исследований Ксении Загал, в мировой практике дифференцированные ставки зачастую применяются к системообразующим налогам, в том числе к НДС.

«Практически все страны Европейского союза имеют сниженную ставку НДС (не менее 5%), из них 18 стран – два размера сниженной ставки. Большинство заниженных размеров ставок НДС применяется в сфере продовольственных товаров, фармацевтической и печатной продукции (газеты, книги, журналы), сельскохозяйственных ресурсов (корма, удобрения и разрешенные средства защиты растений).

Сверхнизкие ставки НДС (менее 5%) используются при обложении печатной продукции, фармтоваров, сельскохозяйственных ресурсов в Испании, Франции, Италии, Люксембурге и Ирландии», - отметила заместитель директора Ксения Загал.

В Казахстане же действует стандартная ставка НДС в размере 12%. Применяются отдельные виды льгот и установлено освобождение некоторых видов услуг. В целях стабилизации экономики в 2020 году было принято решение о применении до 1 октября 2020 года ставки НДС в размере 8% на социально значимые продовольственные товары.

По мнению Ксении Загал, установление дифференцированной ставки, то есть, пониженной ставки НДС на социально значимые товары повлияет на снижение цен и, таким образом, сделает товары более доступными для потребителя.

Научиться жить по средствам – новый Бюджетный кодекс

Президент РК сообщил, что модель бюджетной политики будет также реформирована путем перехода от «управления бюджетом» к «управлению результатами».

Для этого непосредственно в Бюджетном кодексе будут закреплены предельные нормативы, обязательные для соблюдения при планировании и исполнении бюджета.

При этом, как отметил Глава государства, практика неэффективного расходования ресурсов Национального фонда будет прекращена. Трансферты из Нацфонда продолжатся, но исключительно на развитие критической инфраструктуры и проекты общестранового значения.

«Предстоит кардинально упростить бюджетные процессы. Нужно также позволить государственным органам переносить неосвоенные средства на следующий год. Это решение позволит избавиться от неэффективной практики возврата денег в бюджет», - считает Глава государства.

Одновременно будет запущена система управления бюджетными рисками, охватывающая, в том числе, квазигосударственный сектор.

«Мы начали передачу в регионы налоговых поступлений. Данную работу нужно продолжить. Зарекомендовавший себя проект «Бюджет народного участия» следует масштабировать на города районного значения и села. При этом с вовлечением общественности должны формироваться не менее 10% расходов на ЖКХ», - подчеркнул Президент.

Для эффективной реализации обозначенных подходов будет принят новый Бюджетный кодекс.

Новые понятные правила поддержки предпринимательства

Президент РК поручил утвердить новые компактные и понятные правила работы поддержки предпринимателей, которые должны быть реализованы в полной мере с 1 января 2024 года.

При этом, как отметил Касым-Жомарт, в вопросах оказания финансовой поддержки государство будет отдавать приоритет конкурентоспособным малым и средним предприятиям.

Базовыми критериями для такой помощи станут рост фонда оплаты труда и увеличение налоговых отчислений. Параллельно будет внедрена автоматизированная система определения получателей мер господдержки.

Ликвидность банков должна работать на экономику страны

По мнению Главы государства, серьезной проблемой для отечественного бизнеса остается нехватка кредитных ресурсов.

«Недофинансирование малого и среднего бизнеса в Казахстане составляет около 42 млрд долларов. При этом в банках накоплена многотриллионная ликвидность, которая фактически не работает на экономику», - отметил Глава государства.

В связи с этим, Президент поручил Нацбанку, Агентству по финрегулированию и Правительству найти конкретные решения, обеспечивающие стабильное и доступное кредитование реального сектора.

«С учетом сложнейшей специфики ситуации Нацбанку следует проявлять большую гибкость, я бы сказал, изобретательность. Положительные примеры за рубежом имеются», - подчеркнул Токаев.

Оперативное и прозрачное выделение земельных участков предпринимателям

В заключение Глава государства отметил, что земля – это базовый фактор производства. Ведь без доступа к ней ведение бизнеса невозможно.

В связи с этим Президент поручил до конца года выработать действенные подходы для оперативного и прозрачного выделения предпринимателям земельных участков.

«В каждом регионе и крупном населенном пункте следует провести оценку наличия незанятых или неиспользуемых по назначению земель. Эта информация должна быть полностью доступна бизнесу», - сказал Глава государства.

По словам Президента, указанные меры повысят конкурентоспособность не только предпринимательского класса, но и экономики в целом.

По мнению директора Института управления Академии государственного управления Куата Акижанова, новая экономическая политика с глубокими преобразованиями закладывает основу и создает условия для функционирования справедливого распределения доходов населения. Экспертное сообщество, при этом, получает возможность предлагать технократам финансового и социально экономического блока механизмы для реализации этих условий.

Другие социально экономические меры, которые были озвучены в Послании – увеличение минимальной заработной платы и создание механизма для ее поэтапного увеличения согласно рыночным условиям, это пенсионная реформа, которая позволит довести базовую ставку до 70% от прожиточного минимума, улучшение системы здравоохранения с акцентом на развитие сельской медицины, это и решение проблемы местных дорог, это и внедрение цифровой карты семьи - также свидетельствуют о приоритетном направлении государства в повышении качества жизни населения и роста экономики на ближайшую перспективу. Новые экономические реформы - продолжение политической модернизации и уже запущенного процесса демократизации государства.