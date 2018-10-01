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Послание Президента РК перевели на арабский и английский языки

8 Октября 2018 19:12 100
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Послание Президента РК перевели на арабский и английский языки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Послание Президента РК Нурсултана Назарбаева народу Казахстана перевели на несколько языков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодняшний день документ переведен на английский и арабский языки. Также осуществляется перевод на другие языки мира», - сказал на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

По его словам, текст Послания распространяется среди политических, деловых и экспертных кругов за рубежом

«Послание Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева находит положительные отклики в международном сообществе. Об этом свидетельствует комментарий-публикация в иностранной прессе», - сказал представитель МИД.

Также он добавил, что для реализации указанных в Послании поручений министерство будет взаимодействовать и оказывать необходимую поддержку отраслевым ведомствам и регионам страны.

Напомним, 5 октября Президент РК Нурсултан Назарбаев озвучил свое Послание народу Казахстана. 

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Ключевые слова: МИД РК, Президент Казахстана, Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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