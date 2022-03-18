Послание Президента РК: над чем будут работать в Миннацэкономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров озвучил три направления деятельности в рамках реализации Послания Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главой государства в рамках Послания народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» поставлены конкретные задачи по изменению политической системы и административно-территориальной структуры страны. Это знаменует собой начало нового этапа государственного строительства», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

Он подчеркнул, что представленные инициативы Главы государства представляют собой выверенную программу реформ, направленную на формирование в стране новой политической культуры.

«В частности, будут внесены более 30 изменений и дополнений в Конституцию страны, а также до конца года будут приняты более 20 законов. Разработан проект Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года», - отметил министр.

По словам А. Куантырова, в целях реализации поручений Главы государства, Министерством национальной экономики работа будет проводиться по трем основным направлениям.

1. Совершенствование административно-территориального устройства страны;

2. Децентрализация местного самоуправления;

3. Первоочередные антикризисные меры.

Напомним, 16 марта Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания можно ознакомиться здесь.