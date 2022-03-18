РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:31, 18 Март 2022 | GMT +6

    Послание Президента РК: над чем будут работать в Миннацэкономики

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров озвучил три направления деятельности в рамках реализации Послания Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Главой государства в рамках Послания народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» поставлены конкретные задачи по изменению политической системы и административно-территориальной структуры страны. Это знаменует собой начало нового этапа государственного строительства», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

    Он подчеркнул, что представленные инициативы Главы государства представляют собой выверенную программу реформ, направленную на формирование в стране новой политической культуры.

    «В частности, будут внесены более 30 изменений и дополнений в Конституцию страны, а также до конца года будут приняты более 20 законов. Разработан проект Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года», - отметил министр.

    По словам А. Куантырова, в целях реализации поручений Главы государства, Министерством национальной экономики работа будет проводиться по трем основным направлениям.

    1. Совершенствование административно-территориального устройства страны;

    2. Децентрализация местного самоуправления;

    3. Первоочередные антикризисные меры.

    Напомним, 16 марта Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания можно ознакомиться здесь.

    Теги:
    Правительство Правительство РК Миннацэкономики Послание Президента РК-2022 Главная Экономика Послание Президента РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:25
    Казахская диаспора в Кыргызстане поздравила старейшин с Международным днем пожилых людей
    Сегодня, 08:58
    Казахстанцу понадобилось меньше минуты для выхода в ¼ Азиады по борьбе куреш
    Сегодня, 08:55
    Первые медали разыграют на XIX Азиатских играх в турнире по боксу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!