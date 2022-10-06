Послание Президента РК: как меняется идеология?

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сентябрьское Послание Президента Касым-Жомарта Токаева обозначило новые подходы государства по переходу к рыночной экономике. Desht рассказывает, как меняется экономическая идеология в стране, передает МИА «Казинформ».

Рыночная экономика строится, прежде всего, на верховенстве права и конкуренции. Но сегодня все меньше стран соответствуют такому классическому представлению. Причина — в многочисленных экономических, политических и социальных потрясениях последних пятнадцати лет, которые оказали существенное давление как на мировое сообщество, так и отдельно на национальные экономики стран.

В Казахстане первые шаги на пути к формированию рыночной экономики начали делать еще в 90-х годах. Тогда государство, только получившее независимость, запустило проведение хоть и болезненных, но необходимых реформ.

От командно-административной системы к прообразу рыночной экономики

В первые годы независимости Казахстана начался процесс разгосударствления и приватизации основных, наиболее ценных активов советского наследия. Это был сложный период перехода к новой экономической системе, связанный с падением доходов большинства групп населения и усиленной эмиграцией. Строительство национального государства на месте союзного усугублялось еще тем, что в Казахстане отсутствовали заводы по переработке сырья, создавая высокую зависимость республики от других стран. Связи же с основными обрабатывающими производствами были нарушены, что привело к упадку самой сферы и сокращению общих объемов добычи и производства продукции.

Становилось ясно, что без структурных изменений всей модели экономической жизни выйти из кризиса республика не в состоянии. Нужны были реформы, направленные на переход от командно-административной системы к рыночной экономике, и государство их приняло. Заключались они в отказе от регулирования цен на основные потребительские товары, банкротстве нерентабельных предприятий, приватизации большей части госактивов, снятии барьеров для продвижения товаров, привлечении иностранного капитала.

Фактически с населением и бизнесом сформировался негласный договор, подразумевающий их самостоятельную и максимально свободную деятельность. При этом государство обеспечивало минимальные стандарты, поддерживающие устойчивость экономики.

Тем не менее выстроить рыночную экономику так и не удалось, вернее страна перешла к ее прообразу. Даже с созданием корпуса законов и новых государственных институтов базис рыночной экономики — верховенство права — не был обеспечен.

«Быстрый старт» экономики на сырьевых проектах

В начале нулевых годов для Казахстана начался сырьевой «суперцикл». Доходы бюджета резко выросли за счет добычи нефти и государство накопило финансовые ресурсы. В этот период начался процесс возвращения государства в экономику с созданием так называемых институтов развития, сейчас относящихся к холдингам «Самрук-Казына» и «Байтерек».

Пользуясь возросшими доходами, с 2008 года Казахстан начал спасать крупные предприятия, а значительно позже – наращивать уровень социальной поддержки населения. Таким образом произошел откат от принципов рыночной экономики и расширение государственного планирования с воссозданием прежних командно-административных механизмов.

Сильнее всех в этот период пострадали конкурентоспособные предприниматели. Условия их конкуренции и в целом реальный бизнес-климат страны ухудшились. Государство предложило новые финансовые инструменты и различные программы по импортозамещению. Однако это не перекрыло негативных последствий от возврата к командно-административным механизмам — предпринимательская активность продолжила замедляться.

Для населения регулирование цен на социально-значимые товары также создало серьезные последствия. Во-первых, это привело к критическому износу инженерной и коммунальной инфраструктуры. А, во-вторых, произошла олигополизация экономики. Практически были «захвачены» высокодоходные секторы, даже потребительского сегмента.

Что касается верховенства права, то его укрепления также не произошло. На этом фоне и с учетом возросшей сырьевой зависимости страны, которая уже не приносила прежних доходов, к середине 2010-х годов началось замедление общей экономической активности.

Дальнейшие социально-экономические реформы, запущенные в 2014, 2015, 2018 годах, не получили должного успеха. Их саботировало уже даже население, которое не было готово к резким изменениям, а также бюрократический аппарат и связанные с ним олигархические бизнес-структуры, которые могли потерять свои источники доходов.

Но реформы, какими бы болезненными они ни были, остро необходимы. Последующее развитие Казахстана нуждается в новой модели, которая отвечала бы интересам и государства, и бизнеса, и населения. Какой же она будет?

Новая либерализация и новая идеология

Важность перехода к рыночной экономике была обозначена в сентябрьском Послании Президента народу Казахстана. Причем, если в Послании трехлетней давности говорилось лишь о политической свободе, то в сентябре 2022 года прозвучал более сбалансированный подход.

Во-первых, озвучен курс на «экономическую свободу» Казахстана. Это один из ключевых элементов экономики, представляющий собой возможность человека улучшать свою жизнь собственными действиями, поступками, усилиями, право на равный старт и отсутствие дискриминации. То есть «экономическая свобода» показывает, насколько в стране развиты институты верховенства права, эффективности госрегулирования, открытости рынка, влияющие на формирование бизнес-среды. Их развитие в конечном итоге приводит к росту капитализации бизнеса, притоку инвестиций, повышению благосостояния граждан.

Во-вторых, государство сконцентрируется на стимулировании частной предпринимательской инициативы. Этот вопрос также получит структурное решение, начиная от снижения чрезмерного вмешательства государства в экономику, расширения инструмента кредитования бизнеса до упрощения налогового режима.

В-третьих, государство сфокусируется на возвращении ценам их изначальной роли. Предполагается, что введение свободного ценообразования в стране позволит поставщикам товаров и услуг устанавливать цены, исходя из спроса и предложений, что оздоровит и сбалансирует рынок. Тарифы монополистов при этом останутся под контролем.

В-четвертых, начнется демонополизация экономики и развитие конкуренции. Их деятельность теперь будет регулироваться в рамках специального антимонопольного права.

В-пятых, процедуры регулирования предпринимательства будут упрощены. В частности, вместо подзаконных документов и инструкций планируется утвердить новые компактные и понятные правила работы.

По сути сейчас происходит так называемая смена идеологии от формулы «сначала экономика, потом политика» в сторону «сначала политический фундамент, затем экономическая модернизация». Успех ее реализации будет зависеть от построения базовых институтов, без которых рыночная экономика не сможет существовать. Но в Послании институциональные реформы не были озвучены. Тем не менее заложенные в нем посылы достаточно рыночные, а это уже отличный шаг на пути к либерализации экономики.