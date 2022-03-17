Послание Президента придало новый импульс и уверенность - Альянс студентов Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Исполнительный директор «Альянса студентов Казахстана» Азат Тенгебаев высказал свое мнение касательно озвученных Президентом Касым-Жомартом Токаевым политических реформ в новом Послании народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Послание Президента народу Казахстана после «трагического января» придало новый импульс и уверенность. Это Послание стало самым большим поворотным моментом в создании Нового Казахстана. Помимо экономических и политических изменений, произошел ряд изменений в административно-территориальном устройстве страны. Были отмечены наши великие личности, проведена инвентаризация исторического и духовного сознания. На новый уровень поднялся статус талантливой и трудолюбивой молодежи страны в создании Нового Казахстана. Есть большая уверенность в будущем студентов нашей страны. Полномочия Президента будут сокращены, а приоритет будет отдан Парламенту. Это опыт развитых стран. Число депутатов будет сокращено, а упор сделан не на неколичественный, а на качественный состав. В избирательной системе также произошли значительные изменения, сократится процесс регистрации партийных организаций. Вместо национального совета в стране будет создан Құрылтай. Будет реорганизована система местного самоуправления и усилена роль местных маслихатов. Послание озвучено, и теперь оно должно быть успешно реализовано. За Новый Казахстан. За новые инициативы! Мы вместе!», - отметил он.