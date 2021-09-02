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Послание Президента несет идеологический посыл – эксперт

2 Сентября 2021 14:39
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Послание Президента несет идеологический посыл – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Послание несет социальный характер с акцентом на экономику, сельское хозяйство и развитие регионов. Такое мнение на экспертном заседании выразила эксперт, доктор PhD по политологии Дина Айкенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сегодня в Нур-Султане состоялось экспертное заседание, посвященное обсуждению Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». Организатором выступил Казахстанский институт общественного развития «Рухани жангыру».

«Послание несет социальный характер с акцентом на экономику, сельское хозяйство и развитие регионов. Второй момент, если мы обратимся к контент-анализу и семантическому анализу послания, нужно обратить внимание на то, что тональность самого послания отличается от предыдущих двух за счет повышенного уровня критичности. Много было поручений. Зачастую они несут институциональный характер. Помимо стратегических и тактических поручений Президента необходимо отметить, что данное послание больше несет идеологический посыл. Разъясняются многие моменты, вызывающие общественный резонанс и объясняются многие позиции власти по актуальным вопросам», - отметила эксперт.

По ее словам, в послании особое внимание и интерес вызывает шестое направление – защита прав человека.

«Нужно обратить внимание на то, что Глава государства использует в своей речи такое понятие, как гражданская культура. Гражданская культура говорит о высоком уровне активности населения, осознанности в политическом поведении. Это свидетельствует об оценке Главы государства активности гражданского населения по выборам сельских акимов, депутатов Парламента. Многие моменты, которые обозначил Президент, обоснованы теми функциональными, стратегическими документами по развитию местного самоуправления. Мы переходим к новому этапу выборности районных акимов. Последний момент – инклюзия. Президент отметил успехи наших паралимпийцев. Мы можем отметить последовательность действий. В начале года было поручение в терминологии убрать слово «инвалид». Даже в своем послании Президент использовал слово «люди с особыми потребностями», - заключила Дина Айкенова.


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#Президент Казахстана   #Общество   #Политика   #Послание Президента-2021  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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