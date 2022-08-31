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Послание Президента народу Казахстана будет транслироваться в республиканских СМИ
31 Августа 2022 09:02

Послание Президента народу Казахстана будет транслироваться в республиканских СМИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прямая трансляция Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана начнется 1 сентября в 11:00 на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Кроме того, оперативная информация будет размещаться на официальных страницах Пресс-службы Президента Республики Казахстан в социальных сетях.


Фото: akorda.kz


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