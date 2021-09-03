Послание Президента: наиболее актуальные вопросы для казахстанцев назвали эксперты
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие вопросы, озвученные в Послании Президента РК, нашли наиболее широкий отклик у казахстанцев, рассказали эксперты, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Президент предложил очень много тем на вырост. Проблему образования мы будем обсуждать все 20 лет. Вопрос образования и качества образования - наиболее важный. Понятно, что людям всегда нравится, когда увеличивается зарплата, появляется пособие, растет средняя заработная плата. В долгосрочном плане и мы к этому еще не раз вернемся, а образование и качество образования, трудоустройство являются ключевыми», - рассказал депутат Мажилиса Айдос Сарым в ходе экспертного осуждения в пресс-центре АО «МИА «Казинформ».
На вопрос также ответила член комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Юлия Кучинская.
«Что больше всего восприняли граждане - считаю, прежде всего, это возможность снятия пенсионных накоплений и использование их. Второй вопрос - повышение минимальной заработной платы. Данный вопрос давно обсуждался и волнует граждан. Еще одним вопросом является региональное развитие. Глава государства Касым-Жомарт Токаев данный вопрос поднимал и в своей предвыборной программе. Сегодня наблюдается несбалансированное развитие регионов, так как, к примеру, в крупных селах нет фельдшерских пунктов, нет возможности получить качественное образование. Эти вопросы нужно решать», - считает Юлия Кучинская.
Отметим, что в пресс-центре АО «МИА «Казинформ» состоялось экспертное обсуждение основных направлений Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева, озвученное 1 сентября 2021 года.
В обсуждении приняли участие депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым, директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов, член комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Юлия Кучинская.
Напомним, 1 сентября Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента.
В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.
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