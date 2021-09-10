Послание Президента: кого коснется повышение МЗП и как увеличат зарплату гражданским служащим в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как известно, Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу от 1 сентября поручил повысить размер минимальный заработной платы со следующего года. МЗП увеличивается до 60 тысяч тенге. Вместе с тем будет увеличена и заработная плата отдельных категорий гражданских служащих на 20% ежегодно с 2022 по 2025 годы. Как будет повышаться зарплата и кто будет получать минимальный размер заработной платы, пояснила директор департамента труда и социального партнерства Министерства труда и социальной защиты населения РК Кымбат Алиакпаркызы в интервью МИА «Казинформ».

- Кымбат Алиакпаркызы, не могли бы уточнить, что такое минимальная заработная плата и далее перейдем уже к вопросу касательно поручения Главы государства.

- За последние десять лет размер минимальной заработной платы вырос в 3,1 раз. Если в 2009 году размер МЗП составлял 13 717 тенге, то в 2019 году он составил 42 500 тенге. Последний раз минимальная заработная плата была повышена по поручению Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Так, с 1 января 2019 года МЗП повысился до 42 500 тенге. Данная мера коснулась 1,3 млн человек, работающих во всех отраслях экономики и на предприятиях различных форм собственности, в том числе 275 тысяч работников бюджетной сферы. Прежде всего, минимальная заработная плата - это гарантированный минимум денежных средств работнику за неквалифицированный, самый простой труд при условии того, что он работает в нормальном режиме времени и в нормальных условиях. Минимальный размер, который выплачивается в месяц работнику, гарантирован.

- Уже с 2022 года повышается МЗП. Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане? Сколько человек планируют получить его?

- С 1 января 2022 года в рамках реализации Послания Президента планируются повышение размера минимальной заработной платы с 42 500 тенге до 60 тысяч тенге. Данная мера приведет к росту к денежных средств 1,6 млн работников, в том числе 430 тысяч гражданских служащих. Прежде всего нужно понимать, что на сегодняшний день самый простой неквалифицированный работник - гражданский служащий получает 49 тысяч тенге в качестве минимального оклада. С повышением МЗП его заработная плата будет составлять 60 тысяч тенге. При этом к 2025 году минимальный оклад простого неквалифицированного работника, гражданского служащего будет составлять 98 тысяч тенге с ежегодным повышением.

Прежде всего - это все работники, у которых заработная плата не достигает 60 тысяч тенге - то есть все эти 1,6 млн работников.

- Среди населения возникает вопрос: если повышается минимальная зарплата, то соответственно, должна повышаться и зарплата всех работающих граждан (не относящихся к гражданским служащим) в целом. Так ли это?

- Увеличение размера минимальной заработной платы не повлечет к росту зарплат других работников. К примеру, если у работника зарплата составляет 200 тысяч тенге, это не означает, что ему тоже нужно повышать заработную плату. Размер МЗП, прежде всего, влияет на тех людей, у кого заработная плата ниже 60 тысяч тенге. Для других категорий работников, у кого намного выше заработная плата, то на них размер МЗП не будет влиять.

Как показывает проведенный анализ в 2020 году, зарплату ниже 60 тысяч тенге получали работники сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства. Их процент составляет 47% - это 131 тысяч человек. В сфере предоставления услуг, проживания и питания - 44%, это порядка 68 тысяч человек. В сфере оптово-розничной торговли данная цифра составляет 413 тысяч человек либо 45% всего общего занятых работников в отраслях.

- Какие уже меры принимает Минтруда в рамках повышения МЗП?

- Мы сейчас собираем бюджетные заявки на повышение зарплат гражданских служащих с учетом минимального размера заработной платы. По их результатам будет повышение МЗП с 1 января 2022 года.

Размер заработной платы конкретного работника зависит от его категории, квалификации, сложности, количества выполняемой работы. К 60 тысячам тенге еще добавляется количество выполняемой работы, сложность, стаж работника, также квалификация - все это будет влиять на рост заработной платы.

- Теперь касательно повышения зарплат отдельных категорий гражданских служащих на 20% в течение трех лет с 2022 по 2025 годы. Расскажите подробнее о данной мере - кто конкретно будет получать повышенную зарплату?

- Правительством, исходя из реальных экономических и финансовых возможностей, ведется работа по повышению заработной платы гражданских служащих. С 1 января 2020 года начато поэтапное повышение заработной платы педагогов. К примеру, у педагога если в 2019 году зарплата составляла 210 тысяч тенге, то в 2023 году он будет получать около 400 тысяч тенге. С 2021 года начато поэтапное повышение зарплаты до 2023 года для работников социальной сферы и медицинских работников. Допустим, если заработная плата медсестры раньше составляла 115 тысяч тенге, то к 2023 году зарплата будет составлять 215 тысяч тенге. До повышения зарплаты если социальный работник получал порядка 94 тысяч тенге, то к 2023 году будет составлять 248 тысяч тенге. Все эти меры по повышению коснулись данных работников - около 600 тысяч гражданских служащих.

Однако, есть некоторые категории работников, которых повышение не коснулось. В связи с этим в рамках Послания Президента с 1 января 2022 года повысится заработная плата отдельных категорий гражданских служащих - к примеру, работники общих сфер деятельности: бухгалтера, программисты, технические специалисты, сотрудники музея, архивисты, библиотекарей. Если заработная плата библиотекарей составляет 89 тысяч тенге, то после повышения их зарплата составит к 2025 году 178 тысяч тенге.

Министерством труда и соцзащиты населения разработана Дорожная карта по повышению заработной платы гражданских служащих, также регулированию их заработной платы. В настоящее время ведется сбор бюджетных заявок с регионов, готовятся расчеты по повышению заработной платы указанных категорий граждан. По результатам данных работ со следующего года будет повышение для всех указанных лиц.

- То есть, повышение зарплаты на 20% коснется порядка 600 тысяч казахстанцев?

- Всего в Казахстане около 1,2 млн гражданских служащих. 600 тысяч - это категории из числа педагогов, врачей, социальных работников. Еще около 600 тысяч человек - общие для всех сфер деятельности работники, для которых не было произведено повышение заработной платы.

Есть постановление об оплате труда гражданских служащих. Согласно постановлению есть сетка по категориям работников - управленческие, основной персонал, административный персонал, рабочие профессии. Раньше если мы поднимали зарплату управленческому персоналу, то в этот раз планируется повышение технических и рабочих профессий: водители, уборщики, санитары, няни. Будет единая заработная плата и в этом случае также будет учитываться стаж.

- До конца года все подготовите?

- По итогам расчетов мы внесем все данные в Министерство финансов и будет подготовлен проект. Мы сейчас должны подготовить бюджетные заявки, пройти республиканскую бюджетную комиссию и далее будет подготовлен соответствующий проект постановления по внесению изменений, а после - согласование в Правительстве. Все планируется утвердить до конца года.







