Послание Президента касается всех сфер нашей жизни - мнение

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Общественность Тараза с воодушевлением восприняла новое Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городском Доме культуры собрались активные представители общественности, работники образования, здравоохранения, правоохранительных органов, НПО, депутаты, СМИ, молодежь.

«Два часа пролетели незаметно, - поделилась впечатлениями с корреспондентом МИА «Казинформ» председатель ОО «Жамбылский областной еврейский культурный центр «Шиват Цион» Людмила Корнилина. - За это время мы услышали много информации, касающейся преобразований и улучшений буквально всех сфер нашей жизни - образования, медицины, полиции, судебной системы. Развитие туризма, как перспективного направления увеличения доходной части экономики, также не остается без внимания Главы государства. Президент сразу давал министрам поручения по сельскому хозяйству, по кредитованию, по жилищным программам. Многие высказывания Главы государства о повышении заработной платы, об улучшении каких-то социальных моментов люди встречали аплодисментами».

По мнению Людмилы Корнилиной, в Казахстане в последние годы делается многое по реорганизации и модернизации различных отраслей экономики и сфер социальной жизни.

«Озвученное сегодня Послание «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» дает надежду на то, что решатся застарелые болезненные вопросы по искоренению коррупции, по наведению порядка в органах правопорядка и судебной системы, по улучшению повседневной жизни казахстанцев. Президент дал направления этой работы, теперь дело только за исполнителями на местах», - сказала спикер.