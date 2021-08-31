Послание Президента: какую поддержку МСБ оказало государство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил оказывать системные меры поддержки малому и среднему бизнесу в связи с постпандемическим кризисом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Министерстве национальной экономики, в текущем году работа по льготному кредитованию МСБ продолжается в рамках программ «Дорожная карта бизнеса 2025», «Экономика простых вещей», программы «Еңбек» и «Дорожная карта занятости», а также Программы льготного кредитования Национального Банка на пополнение оборотного капитала.

В частности, конечная ставка по кредитам составляет 6 % годовых, значительно расширено финансирование пополнения оборотного капитала, увеличены суммы кредитов, запущено доступное микрокредитование субъектов микро и малого предпринимательства.

Согласно предоставленной ведомством информации, за первое полугодие текущего года льготное финансирование получили более 31 тысячи проектов на сумму свыше 1 трлн тенге. Для поддержки предпринимателей в пострадавших секторах экономики осуществляется рефинансирование кредитов МСП. Расширен перечень видов экономической деятельности. Срок субсидирования продлен на 3 месяца. На эти цели из бюджета выделено 18,4 млрд тенге.

В июле текущего года, для субсидирования новых проектов бизнеса в рамках программ «Дорожная карта бизнеса» и «Экономика простых вещей» дополнительно из бюджета выделено 13,2 млрд тенге. Общий объем финансирования двух программ составил 186,3 млрд тенге. В июле текущего года начато микрокредитование выпускников проекта «Бастау-Бизнес» в рамках программы «Дорожная карта занятости». Выделено 22,5 млрд тенге. Планируется профинансировать порядка 5 000 проектов сельских начинающих предпринимателей.

По итогам 1 полугодия т.г. в рамках программ «Дорожная карта бизнеса 2025» и «Экономика простых вещей» было просубсидировано 12 447 проектов на общую сумму кредитов 441 млрд тенге, предоставлено гарантий по 10 788 проектам на сумму кредитов 187 млрд тенге. В рамках АКК было поддержано 134 проекта на сумму кредитов 5,9 млрд тенге.

Наибольшее количество поддержанных проектов в первом полугодии текущего года по инструменту субсидирования кредитов отмечено в городах Нур-Султан, Алматы и Жамбылской области; по инструменту гарантирования - в Жамбылской, Туркестанской областях и городе Нур-Султане.

На основе опроса более 50 тысяч субъектов предпринимательства, проведенного НПП «Атамекен», подготовлен новый пакет мер по поддержке МСБ. В частности, реализуется актуализированный Комплексный план по восстановлению экономического роста на 2021 г, который предусматривает более 60 мер поддержки, в том числе в сферах снижения нагрузки на бизнес, обеспечения доступа к рынкам спроса, внедрения новой регуляторной политики.

С 1 января текущего года введен новый специальный режим розничного налога со ставкой 3% от полученного дохода в пострадавших отраслях. С 1 апреля 2021 г. по 1 июля 2021 г. предоставлены отсрочки по уплате налогов с фонда оплаты труда в пострадавших отраслях. С 1 июля текущего года предоставлено право дополнительного зачета по НДС в размере 70% для вновь созданных производственных компаний, освобождены от ИПН стоимость средств защиты, предоставленных работникам субъектов предпринимательства.

Кроме того, как заверили в Миннацэконики, начиная со следующего года, предусмотрены меры по освобождению бизнеса от КПН на доход, используемый на реинвестирование в новые основные фонды.

В целях кардинального снижения нагрузки на бизнес, формирования оптимальной и эффективной регуляторной системы формируются новые подходы регулирования предпринимательской деятельности с «чистого листа». Они предусматривают: совершенствование базовых принципов взаимодействия государства и предпринимательства, условия установления требований, институт регуляторной апелляции, экспериментальный правовой режим; реестр обязательных требований, автоматизацию отчетности, совершенствование государственного контроля, исключение применения обратной силы НПА для бизнеса. В настоящее время соответствующий Законопроект находится на рассмотрении в Парламенте.