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Послание Президента: какие документы в цифровой версии доступны в eGov mobile

Автор:  
Арайлым Мұрат
20 Сентября 2021, 16:27
Послание Президента: какие документы в цифровой версии доступны в eGov mobile

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в сети Facebook написал о документах, цифровая версия которых доступна в eGov mobile. Соответствующее поручение в своем Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» от 1 сентября 2020 года озвучил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поручаю до конца года отменить наиболее востребованные справки и бумажные подтверждения (30 из 47), обеспечить цифровое подтверждение информации… Удостоверения личности, дипломы, права должны приниматься госорганами в электронном виде», - сказал тогда Президент.

Пресс-секретарь Главы государства отметил, что на сегодняшний день в мобильном приложении «eGov mobile» доступна цифровая версия следующих документов: удостоверение личности, водительское удостоверение, свидетельства о рождении, о заключении брака, о переименовании имени, фамилии, отчества, о расторжении брака, электронный технический паспорт, результаты ПЦР-тестирования, студенческий билет, диплом об образовании.

«Цифровые документы формируются в виде электронной версии бумажного оригинала, а также QR кода», - написал Берик Уали.

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