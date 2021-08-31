Послание Президента: как реализованы поручения в сфере госуправления и правоохранительной системе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уже завтра Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании Палат Парламента выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана. Корреспонденты МИА «Казинформ» решили вспомнить, как были реализованы поручения Президента, озвученные в Послании-2020 года, в сфере государственного управления, правоохранительной системы и по вопросам экологии.

В прошлом году Президент отметил, что изменятся подходы к государственному управлению, кадровой политике, системе принятия решений и ответственности за их выполнение. Создается Высший президентский совет по реформам, решения которого станут окончательными.

«В условиях пандемии и кризиса действующая система госуправления работает на максимальных оборотах. Решение оперативных задач отнимает время и ресурсы.

Но ни в коем случае нельзя выпускать из виду дальний горизонт. Поэтому мною принято решение создать Агентство по стратегическому планированию и реформам с прямым подчинением Президенту. Подобный орган ранее существовал и успешно выполнял возложенные на него задачи. Теперь он вновь станет центральным звеном всей системы государственного планирования», - подчеркнул Глава государства.

Таким образом, Указом Президента от 8.09.2020 года было создано Агентство по стратегическому планированию и реформам РК с прямым подчинением Президенту РК, предусмотрев передачу в его состав Комитета по статистике из Министерства национальной экономики РК.

В Послании народу страны Президент также обратил внимание на положение МСБ. Он поручил приостановить до конца 2020 года начисление арендных платежей для субъектов малого и среднего бизнеса по объектам недвижимости, находящимся в собственности государственных и квазигосударственных организаций. 9.10.2020 года приказом Министерства национальной экономики №75 приостановлено начисление платы за аренду недвижимости для субъектов малого и среднего бизнеса в период с 20 июня по 31 декабря 2020 года. Также заключены дополнительные соглашения, предусматривающие приостановление арендных платежей. Наряду с этим, до конца 2020 года до конца 2020 года были отменены все отчисления с фонда оплаты труда во внебюджетные фонды для субъектов малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях экономики.

По поручению Главы государства был создан еще один значимый орган – Агентство по защите и развитию конкуренции.

«Нужно разобраться с так называемыми «монопольными игроками» – государственными и частными. Важно принять четкие правила: в каких случаях, и в какой форме они создаются, куда тратится прибыль. Необходим жесткий общественный мониторинг. Требуется навести порядок с биржевой торговлей, и, в первую очередь, в сфере нефтепродуктов, электроэнергии, угля. Имитация прозрачности со стороны крупных игроков недопустима. Поэтому нужен сильный и независимый орган по защите и развитию конкуренции. Поручаю создать Агентство по защите и развитию конкуренции с прямым подчинением Президенту», - сказал тогда Президент.

Предмет серьезной обеспокоенности Касым-Жомарт Токаев назвал семейно-демографическую ситуацию в стране.

«К сожалению, каждая шестая семья в Казахстане не может иметь детей. Соцопросы показывают, что около 20% казахстанцев считают это весомым основанием для развода. Прогнозы ООН в отношении роста населения Казахстана в сравнении с нашими соседями по Центральной Азии неутешительные. Поручаю Правительству запустить с 2021 года специальную программу «Аңсаған сәби». Надо увеличить количество квот по программам ЭКО до 7 тысяч, то есть в 7 раз», - сказал Президент.

Так по поручению Главы государства Приказом Министерства здравоохранения от 30.10.2020 года №693 утвержден План мероприятий по реализации программы «Аңсаған сәби» в РК на 2020-2021 годы. С 2021 года была запущена специальная программа «Аңсаған сәби» с предоставлением 7000 квот на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) на общую сумму 6,3 млрд тенге.

Глава государства также поручил ужесточить наказание за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, включая содержание в учреждениях максимальной безопасности, отбывание назначенного срока без права на помилование и досрочное освобождение. По поручению Президента законом от 30.12.2020 года №393-VI ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросу реализации отдельных положений Послания Главы государства народу Казахстана от 1.09.2020 г. «Казахстан в новой реальности: время действий» были внесены поправки, направленные на усиление ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В своем ежегодном послании Президент подчеркнул, что следует модернизировать уголовную сферу по примеру развитых стран ОЭСР.

«Нам нужна модель, обеспечивающая своевременную защиту прав граждан и отвечающая высоким международным стандартам. Считаю необходимым внедрить в Казахстане трехзвенную модель с четким разделением полномочий», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

12.10.2020 года Комиссией по реформе правоохранительной и судебной систем в целом одобрено поэтапное с 2022 года внедрение трехзвенной модели уголовного процесса (за исключением уголовных дел, расследуемых специальными госорганами). Резолюцией от 23 октября текущего года данный подход поддержан Главой государства.

Без внимания не остались экологические вопросы. Ведь вопиющие факты небрежного отношения к окружающей среде заставили пересмотреть свое отношение к этой проблеме.

«Охрана окружающей среды и экологическое развитие выходят на первый план казахстанской повестки дня. Этим вопросом занимается весь цивилизованный мир, и нам негоже оставаться в стороне от магистральной тенденции. Разработан проект нового Экологического кодекса, призванный решить целый ряд системных проблем. Прошу Парламент рассмотреть и принять этот важный документ до конца года. Правительству поручаю приступить к реализации практических мер по улучшению экологической ситуации. Следует утвердить долгосрочные планы сохранения и рационального использования биологического разнообразия», - поручил тогда Глава государства.

В рамках реализации Послания Президента в Государственном общеобязательном стандарте школьного образования обозначены семь задач по формированию экологического мышления и экологической культуры школьников, которые отражены в Типовых учебных программах c 1 по 11 классы.

МОН разработана Программа классных часов по экологическому образованию для всех классов, разработаны методические рекомендации. Организациями образования Программа в учебном процессе используется с 2020-2021 учебного года. Во внеклассной деятельности проводятся информационно-экологические, социально-значимые мероприятия.

С сентября 2020 года запущен экологический марафон «Эко Асар», в рамках которого проведено более 5 тысяч экологических уроков, обучены свыше 7800 педагогов школьного и дошкольного образования и более 2 тысяч волонтеров. Охват мероприятия составил 300 тысяч человек и 195 учреждений образования.

Кроме того, следует отметить, что согласно поручению Главы государства, данном на расширенном заседании Правительства 10 июля 2020 года (п.4.8) в целях обеспечения внедрения в школьные программы дисциплин естественно-научного направления (познание мира, биология, география) интегрированного курса по повышению у обучающихся уровня экологической культуры, экологического образования и воспитания Правительством к сентябрю 2021 года будет разработан соответствующий план мероприятий.

В вузах студенты всех специальностей изучают дисциплины «Основы экологии и безопасность жизнедеятельности», «Экология и устойчивое развитие», «Охрана труда и промышленная экология» и др. Также, с 2020 года в казахстанских вузах в дисциплину «Философия» включена учебная программа «Формирование экологической культуры в условиях современных вызовов и угроз». С 2020 года по настоящее время в СМИ опубликовано более 500 материалов по усилению экологического воспитания в школах и вузах (на телеканалах, в печатных изданиях, интернет ресурсах).

В стране была начата экологическая акция «Birge – taza Qazaqstan», призванная укрепить экологические ценности в обществе. В рамках акции проведена очистка рекреационных зон, парков, скверов, аллей и ликвидация несанкционированных свалок в окрестностях населенных пунктов (уборка техникой).

По республике в акции приняло участие более 220 тысяч человек (из них: более 21 тысячи волонтеров, свыше 94 тысяч представителей государственных органов и более 100 тысяч населения). Собрано 7484 тонн отходов и был отсортирован, на переработку передано 442 тонн стекла, 636 тонн пластика, 239 тонн резины, 379 тонн бумаги и картона и 279 тонн металла. Проведена посадка зеленых насаждений (высажено более 324 тысяч деревьев на площади 8 тысяч гектар).

Напомним, 1 сентября 2021 года в 11:00 часов, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих Палат Парламента.