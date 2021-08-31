Послание Президента к народу Казахстана будет транслироваться по радио и ТВ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Послание Президента к народу Казахстана будет транслироваться по радио и ТВ. Об этом сообщила министр информации и общественного развития Аида Балаева на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Завтра, 1 сентября в 11-00, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. Прямую трансляцию Послания будут вести казахстанские телеканалы и основные радиостанции», - написала министр.