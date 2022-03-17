Послание Президента будет показано в 21:30 на республиканских телеканалах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали сообщил, во сколько будет трансляция Послания Главы государства народу Казахстана на республиканских телеканалах, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня в 21:30 на республиканских телеканалах будет показано Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации», говорится в публикации пресс-службы Президента РК на официальном Telegram-канале.



