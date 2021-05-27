Послание Президента: более 40 тысяч земельных участков в РК обеспечили инженерными сетями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как выполняется поручение Главы государства касательно обеспечения земельных участков необходимой инфраструктурой в рамках Послания, поделился пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в сети Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства отмечал, что Правительство и акиматы обязаны ускорить обеспечение коммуникациями участков под социальные частные дома, в том числе через государственно-частное партнерство.

Что на сегодня сделано?

Выделено из республиканского бюджета в 2020 году 71,8 млрд тенге на подведение инженерных сетей к районам жилищной застройки.

Также подведено более 10 тысяч км сетей водо-, электро-, газо, теплоснабжения, водоотведения и внутриквартальных проездов. Обеспечено более 40 тысяч земельных участков инженерными сетями.

«До 2025 года планируется обеспечить необходимой инфраструктурой 235 тысяч земельных участков, из них в областных центрах, малых городах - 125 тысяч и в сельской местности - 110 тысяч. Это ежегодно по 47 тысяч земельных участков, из них в областных центрах, малых городах - 25 тысяч и в сельской местности - 22 тысячи», - говорится в информации.

В 2021 году на подведение инженерных сетей к районам массовой жилищной застройки из средств Национального фонда и республиканского бюджета предусмотрено 83,1 млрд тенге.





Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.