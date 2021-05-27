РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:39, 27 Май 2021 | GMT +6

    Послание Президента: более 40 тысяч земельных участков в РК обеспечили инженерными сетями

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как выполняется поручение Главы государства касательно обеспечения земельных участков необходимой инфраструктурой в рамках Послания, поделился пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в сети Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава государства отмечал, что Правительство и акиматы обязаны ускорить обеспечение коммуникациями участков под социальные частные дома, в том числе через государственно-частное партнерство.

    Что на сегодня сделано?

    Выделено из республиканского бюджета в 2020 году 71,8 млрд тенге на подведение инженерных сетей к районам жилищной застройки.

    Также подведено более 10 тысяч км сетей водо-, электро-, газо, теплоснабжения, водоотведения и внутриквартальных проездов. Обеспечено более 40 тысяч земельных участков инженерными сетями.

    «До 2025 года планируется обеспечить необходимой инфраструктурой 235 тысяч земельных участков, из них в областных центрах, малых городах - 125 тысяч и в сельской местности - 110 тысяч. Это ежегодно по 47 тысяч земельных участков, из них в областных центрах, малых городах - 25 тысяч и в сельской местности - 22 тысячи», - говорится в информации.

    В 2021 году на подведение инженерных сетей к районам массовой жилищной застройки из средств Национального фонда и республиканского бюджета предусмотрено 83,1 млрд тенге.


    Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Инфраструктурные проекты Общество Послание Президента РК-2020 Послание Президента РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:50
    В МИД РК прокомментировали отмену концерта Максима Галкина
    Сегодня, 17:46
    Президент принял государственного деятеля Елеусина Сагиндикова
    Сегодня, 17:40
    Как будут действовать участковые при выявлении насилия в отношении детей в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!