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Послание Президента: 200 новых школ построят в этом году в Казахстане

2 Сентября 2021 11:24
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Послание Президента: 200 новых школ построят в этом году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов пояснил, как будут строить 1000 новых школ в рамках поручения Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По строительству 1000 новых школ. Уже в этом году мы введем 200 новых школ. Далее планируется строить по 200 школ в течение 4 лет. Для этого будут использованы 4 механизма. Это – применение государственно-частного партнерства, развитие сети частных школ, целевое строительство из госбюджета, строительство школ из модульных конструкций», - сказал в ходе заседания Правительства министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

По словам главы ведомства, будет проведена работа по инвентаризации и разработке интерактивной карты земельных участков для строительства школ, разработке современных типовых проектов школ на 1500, 2000, 2500, 3000 ученических мест, запуск электронного портала по мониторингу строительства школ.

Министр сообщил, что переходе полнокомплектных сельских школ на подушевое финансирование предлагается начать с 2023 года. Это, как отметил Асхат Аймагамбетов, позволит решить насущную проблему по разрыву качества между городскими и сельскими школами.

«Имеется положительный результат перехода городских полнокомплектных школы страны на подушевое финансирование. Это – выравнивание финансирования школ в разных регионах, укрепление материально-технической базы школ, повышение эффективности использования бюджетных средств и стимулирование притока инвестиций в образование», - пояснил министр.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев, обращаясь с ежегодным Посланием к народу Казахстана, поручил до 2025 года построить тысячу школ.


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#Правительство РК   #Образование   #Строительство   #Послание Президента-2021  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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