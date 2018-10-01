Послание поможет улучшить качество оказания медпомощи - врач из Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Послание Главы государства поможет улучшить качество оказания медицинской помощи населению страны. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель службы ЧС многопрофильной Акмолинской областной больницы, депутат областного маслихата Серик Аяганов.

«Ежегодное Послание Главы государства - это большое историческое событие для нас. В этом году, безусловно, основное внимание уделено качеству человеческой жизни, перспективам социального развития нашего государства, в частности - сфер образования и здравоохранения. Как было озвучено, в течение последующих 5 лет удельный вес социальной сферы, в том числе и здравоохранения, должен вырасти с 3,7 %на сегодняшний день до 10 % от ВВП. Это очень хорошая перспектива», - поделился С. Аяганов.



По словам врача, в таком случае намного улучшится качество медпомощи, оснащение оборудованием, подготовка кадров.

«Следующий серьезный момент - с 1 января 2019 года медработникам первичного звена будет увеличена заработная плата на 20%. Качество оказания первой медпомощи в основном и зависит от первичного звена здравоохранения. У нас есть, к сожалению, пока еще большая текучесть кадров уровня сельского здравоохранения, поликлиник. Одна из причин - невысокая заработная плата. Постоянная текучесть кадров отражается и на качестве оказания медпомощи. Увеличение зарплаты будет способствовать закреплению кадров на местах, повышению их квалификации, что приведет, в конце концов, к улучшению оказания медпомощи населению нашей страны», - добавил собеседник.

Еще одним важным моментом С. Аяганов считает строительство онкологического центра в Астане.



«Основной упор Глава государства сделал на то, что эта больница должна быть оснащена самым современным медицинским оборудованием и аппаратурой. Это будет большим достижением для нас и хорошим подспорьем в раннем выявлении онкологических заболеваний. Безусловно, это также отразится на качестве оказания медпомощи населению. В целом, Послание социально ориентировано и весьма своевременно. Мы слушали его всем коллективом и всецело поддерживаем!» - резюмировал С. Аяганов.