Послание может способствовать большому скачку в развитии науки - академик

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Большой скачок в развитии науки может дать увеличение расходов на образование, науку и здравоохранение до 10% от ВВП, считает директор ОО «Экологический центр «Эко-Кокше», профессор КГУ им. Ш. Уалиханова, доктор биологических наук, академик АСХН РК и Российской академии естествознания Абильжан Хусаинов. Своими мыслями о Послании Главы государства ученый поделился с корреспондентом МИА «Казинформ».

«Во-первых, мне понравился расширенный формат нынешнего Послания Главы государства. Особенность в том, что оно проходило в виде диалога, и мы увидели членов Правительства и общественных лиц воочию. Вторая особенность, которая мне также понравилась, - это то, что по содержанию большая часть Послания была посвящена социально-экономическому развитию страны», - рассказал А. Хусаинов.

По словам собеседника, как ученому, ему пришлось по душе, что на образование, здравоохранение и науку будет выделяться 10% от ВВП.

«Если это действительно реализуемо, то будет большой скачок в развитии науки. Если даже по 4% придется на развитие образования и здравоохранения, то 2% на науку - это небывалый вклад! Насколько мне известно, в 2018 году на аграрную науку было выделено всего 0,12%! А ведь наука - это двигатель прогресса. Поэтому если так произойдет, это станет большим толчком в развитии экономики страны», - считает А. Хусаинов.

Профессор добавляет, что, говоря о внедрении новых технологий из развитых стран мира, мы не можем оставить в стороне науку, ведь эти перенимаемые технологии все равно будут требовать адаптации к нашим производственным условиям.

«Очень уместно поднят и вопрос качества высшего образования. Теперь качество работы вузов будет оцениваться по трудоустройству выпускников, а это значит, что сократится выпуск ненужных специалистов. Ну и конечно, я, как ученый и аграрник, не могу пройти мимо вопроса развития агропромышленного комплекса. В советское время я тоже занимался внедрением достижений науки в производство. Президент привел в качестве примеров несколько агроформирований, в одном - в содружестве с наукой урожай сельхозкультур повысился в 2,7 раза, в другом урожайность кукурузы - в 3-4 раза. А все потому, что в процессе принимали участие «седые головы» - аграрии и ученые. Это тоже очень хороший призыв к тесной связи аграрной науки с производством, и на этой основе можно повысить производительность труда в сельском хозяйстве в 2,5 раза. Если реализовать все эти вещи в агропромышленном комплексе, будет большой сдвиг в обеспечении продовольственной безопасности страны», - делится А. Хусаинов.

Ученый считает, что в связи с Посланием агропромышленному комплексу страны предстоит большая работа.

«Очень важный вопрос - экологическая обстановка. Президент обратил внимание Министерства энергетики на усиление контроля за сохранением качества окружающей среды, необходимости повысить требования к недропользователям. Почему к нам идут инвесторы? С одной стороны, потому что у нас заниженные требования к выбросам в окружающую среду. Нужно их повысить. И хотя на проверки в сфере предпринимательства наложено вето, но к экологам это не должно относиться, потому как качество окружающей среды - один из приоритетов. Ведь без хорошей окружающей среды не может быть устойчивого социально-экономического развития», - делится А. Хусаинов и добавляет, что для успешной реализации Послания, по его мнению, необходимо усилить общественный контроль во всех регионах.