Послание Касым-Жомарта Токаева определяет основные задачи, стоящие перед Казахстаном – эксперт

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана определяет основные задачи, которые стоят перед Казахстаном в этот не простой для всего мира период истории. Текст Послания охватывает практически все сферы жизнедеятельности государства и общества, считает директор Strategic Concultancy Group (Азербайджан, г. Баку) Фархад Мамедов, передает МИА «Казинформ».

«Президент Казахстана с момента своего избрания анонсировал проведение широкомасштабных реформ, которые позволили Казахстану сравнительно с малыми потерями выходить из сложившейся из-за пандемии коронавируса ситуации в мире. Если взглянуть на ситуацию в других странах, можно констатировать, что решения, принятые в Казахстане, были своевременными и эффективными. Следует признать, что любые ограничения влекут недовольство населения и чреваты издержками в развитии. Однако экзамен пандемией демонстрирует несколько важных моментов, на которые указал Президент Токаев, в очередной раз продемонстрировав, что находится в авангарде процессов и стимулирует реформы сверху, не дожидаясь движений снизу», - сказал Фархад Мамедов.

По словам эксперта, постковидный период будет ознаменован повышением эффективности и оптимизацией государственного сектора. Возобновление деятельности Агентства по стратегическому планированию и реформам, наделение этой структуры большими полномочиями и прямое подчинение Президенту служат целям интенсификации реформ.

«Государственное планирование стало наиболее актуальным в период пандемии, так как именно на государство были обращены взоры общества. Роль государства увеличилась в процессе противодействия последствиям беспрецедентных ограничений. Однако К. Токаев подчеркивает, что данная тенденция не может длиться долго и тезисы Послания очертили основные контуры по ограничению государственного вмешательства в экономику. Для оперативности реализации реформ создается Президентский совет по реформам, решения которого должны быть окончательными. Это также демонстрирует личную вовлеченность Президента в процесс принятия решения и выведения на первый план личной ответственности за принимаемые решения. С другой стороны, госаппарат также будет заряжен на результат. Участие в Совете представителей различных социальных групп позволит очеловечить реформы, так как бывшая практика принятия решений по реформам ограничивалась консультациями между профильными госструктурами», - отметил Фархад Мамедов.

Как считает спикер, отказ от сложных по своей структуре государственных программ и замена на национальные проекты увеличат осязаемость результатов деятельности в отдельных сферах, а также будет обеспечена конкретика в оценке эффективности деятельности ответственных структур.

«Сокращение государственного аппарата процесс не легкий, однако, и здесь Президент Казахстана принял принципиальное решение. «Низкооплачиваемая государственная служба дорого обходится государству» - данный тезис неоспорим, так как причиной коррупции являются именно низкие зарплаты госслужащих, которые планируется поднять за счет сокращений. С другой стороны, оставшиеся без работы люди также не останутся вне внимания государства. Комплексный подход к решению этой проблемы также проходит красной линией в Послании. С этой целью Президент поручил снизить до минимума проверки частного сектора, увеличить субсидии для кредитования бизнес инициатив, делать ставку на человеческий капитал. Определенным бременем на государстве стоят и государственные компании, которые привыкли к бюджетному субсидированию. В Послании Президент Казахстана анонсировал и изменения подходов к их деятельности. Было четко показано, что государство будет играть роль стимулятора бизнес-активности посредством государственных заказов, которые должны проходить транспарентно и конкурентно. Решительная борьба с монополиями в экономике позволит расчистить поле для новой волны предпринимателей. С целью систематизации деятельности в этом направлении создается Агентство по защите и развитию конкуренции», - отметил Фархад Мамедов.

По его словам, ревизия Налогового Кодекса станет основным механизмом стимулирования деловой активности, занятости населения, которое так необходимо в постковидный период для восстановлении экономики.

«Опираться на цены на нефть или другие природные ресурсы уже не в тренде и К. Токаев обозначил важную составляющую перехода экономики к технологичности и цифровизации. Социальная политика оказалась самой востребованной в период пандемии. В Послании нашло отражение реформирование социальной политику государства через облегчение доступности к социальной поддержке государства. Период пандемии раскрыл много проблем в этой сфере, которые следует решать незамедлительно. Кадровый резерв в системе здравоохранения, как сказано в Послании, станет важным элементом развития системы на ближайшие десять лет. Повышение зарплаты педагогам на 25% со следующего года, подготовка единой образовательной онлайн платформы, гранты на научные разработки и другие шаги, озвученные в Послании, акцентируют внимание Главы государства на важности образования в процессе преодоления последствий пандемии. Следует особо отметить и решения К.Токаева по правоохранительной системе, жесткому требованию отказа от вмешательства в бизнес-деятельность, строгому соблюдению законности и транспарентности в деятельности правоохранительных структур.

В заключении следует отметить, что руководство Казахстана трезво оценивает риски, угрозы и возможности, которые сформировались в этом непростом году. Для успешной реализации принятых решений важна сбалансированная деятельность всех ветвей власти. В этом отношении практически все поручения одновременно адресовались Парламенту, Правительству, профильным структурам. В этом и есть синергия деятельности Президента Токаева, которая обеспечивает устойчивость развития Казахстана в период мировой рецессии в экономике, которая влечет в ближайшем будущем нестабильность и непредсказуемость во всем мире», - резюмировал Фархад Мамедов.