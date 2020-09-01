Послание Главы государства отвечает на самые главные вопросы народа – Жансеит Туймебаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Послание Главы государства стало исключительным по своему значению, отвечающим на самые главные, актуальные и животрепещущие проблемы народа и страны. Об этом заявил заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Туймебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ассамблея народа Казахстана выступила с обращением в поддержку Послания, обозначила механизмы общественного участия в его реализации. Хочу отметить, что Послание стало исключительным по своему значению, отвечающим на самые главные, актуальные и животрепещущие проблемы народа и страны. Этого Послания ждали все мы – граждане Казахстана, надеясь найти в нем ответы на самые главные вопросы дальнейшего развития», - сказал Жансеит Туймебаев, выступая на онлайн-конференции АНК, посвященной обсуждению Послания Главы государства.

Он также добавил, что Послание охватило все ключевые сферы, от которых зависит благосостояние народа, социальное самочувствие каждого казахстанца.

«Документ содержит точный диагноз всех причин, тормозящих развитие страны в экономической и социальной сфере. Реформа государственного и местного управления, новый курс экономического развития страны, поддержка малого и среднего бизнеса, усиление конкурентоспособности экономики, поддержка образования и медицины, новые механизмы стимулирования жилищного строительства – все эти вопросы касаются каждого гражданина страны», - подчеркнул Жансеит Туймебаев.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.