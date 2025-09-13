«Послание. 2025 год» — документальный фильм на телеканале Jibek Joly

Фильм посвящен Посланию Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу страны «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию».

В фильме отражены мнения политиков, IT-специалистов, ученых и предпринимателей о таких важных вопросах, поднятых в Послании, как привлечение значительных инвестиций в страну, новый импульс развития обрабатывающей промышленности, вывод сельского хозяйства на качественно новый уровень, дальнейшее развитие транспортно-логистического комплекса, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и водной инфраструктуры, превращение предпринимателей в движущую силу цифрового развития республики, а также новые задачи в сфере развития человеческого капитала.

Кроме того, политологи поделились своим мнением относительно инициативы Президента о создании однопалатного Парламента.

Документальный фильм будет показан сегодня в 16:30 на телеканале Jibek Joly.