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    12:55, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Послание-2024: Борьба с наркотиками – вопрос сохранения генофонда нации

    Послание-2024: Борьба с наркотиками – вопрос сохранения генофонда нации
    Фото: прокуратура Алматы

    Президент Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании Парламента в своем выступлении с Посланием народу Казахстана высказался о борьбе с наркоманией, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Еще одна важная задача – борьба с наркотиками. По сути, это вопрос сохранения генофонда нации, - сказал Президент. 

    Он отметил, что необходимые законодательные меры уже приняты. Однако каких-то конкретных результатов пока не видно. 

    - Нельзя сказать, что государственные структуры, в том числе правоохранительные органы, работают эффективно. Проблема наркотиков усугубляется. Мы должны построить общество, основанное на законе и порядке, знаниях и прагматизме. Залог успеха нации заключается в культурности, солидарности и созидательности граждан, в особенности молодежи. Чтобы стать цивилизованной страной, нам нужно избавляться от разрушительных моделей поведения. Об этом я говорил на заседании Национального курултая, приведя пять социальных зол, угрожающих будущему нашей страны. За это время проведена определенная работа. Приняты законы, призванные поставить заслон вандализму и лудомании, запрещены так называемые вейпы. Предпринятые шаги уже дают свои результаты. В борьбе с социальными пороками мы должны объединить усилия всего общества, - сказал Касым-Жомарт Токаев. 

    Теги:
    Президент Наркотики Лудомания и игромания Борьба с наркотиками Касым-Жомарт Токаев Послание Президента РК-2024
    Данияр Ищанов
    Автор
    Данияр Ищанов
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