Послание-2021: Как выполняются поручения Главы государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В своем Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» от 1 сентября 2021 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений в части укрепления экономики страны, испытавшей трудности во время пандемии, повышения уровня жизни населения, развития аграрного сектора, повышения минимальной заработной платы и зарплаты отдельных категорий работников. Также Президентом были затронуты вопросы использования пенсионных накоплений. В течение полугода некоторые из вопросов, поставленных в Послании, начали решаться, об этом в аналитическом материале корреспондента МИА «Казинформ».

Завтра, 16 марта, Глава государства выступит с очередным Посланием народу.

В этой статье приведена информация о ходе выполнения поручений Президента, данных в прошлогоднем Послании.

Увеличилась минимальная зарплата

Минимальная зарплата в РК не увеличивалась с 2018 года, Казахстан отстал от других стран СНГ по этому показателю. С 1 января текущего года размер минимальной заработной платы увеличен с 42,5 тыс тенге до 60 тыс тенге. Месячный расчетный показатель вырос с 2 917 тенге до 3 063 тенге. Повышение минимальной зарплаты отразится на доходах миллионов людей. Размеры пенсий увеличились на 7%, а базовая пенсия и государственные пособия на 5%.

Выросли зарплаты работников сфер образования, здравоохранения и социальной сферы

С 2020 года увеличились зарплаты педагогов, врачей, работников социальной сферы. Но других категорий работников бюджетной сферы это не коснулось. Теперь, по поручению Президента, увеличиваются зарплаты работников культуры, архивов, библиотек, технических сотрудников, сотрудников заповедников, водителей. С 2022 года по 2025 годы их зарплаты будут расти на 20 процентов ежегодно. Это повышение коснется еще 600 тысяч казахстанцев. С 1 января уже увеличились на 20% зарплаты библиотекарей, бухгалтеров, лаборантов и других сотрудников организаций образования. С начала года также выросли на 25% должностные оклады 21 тысячи работников социального обеспечения. С 1 января повышены на 25% зарплаты воспитателей детских садов, преподавателей школ и колледжей, а также педагогов системы дополнительного образования.

Кроме заработной платы, увеличились дополнительные выплаты для педагогов – с 30% до 50% должностного оклада за квалификационную категорию, степень магистра, преподавание на английском языке, проверку тетрадей, классное руководство и наставничество.

С 1 января выросла на 20-30% зарплата медицинских работников.

Разработан проект Закона «О профессиональных компетенциях»

Глава государства в своем Послании отметил, что пандемия значительно изменила рынок труда, ускорила развитие дистанционного формата работы. Появились новые профессии, множество процессов автоматизируются, цифровизируются. Поэтому, было дано поручение разработать закон «О профессиональных компетенциях». Как отметил Президент, этот документ должен урегулировать вопрос признания компетенций, стимулировать совершенствование работниками своих знаний и навыков. Министерством труда и социальной защиты населения РК разработан проект Закона и сопутствующие поправки в законодательство.

Более 60 тысяч казахстанцев перевели свои пенсионные накопления в «Отбасы банк»

Глава государства в своем Послании отметил, что нужно разрешить переводить пенсионные накопления, превышающие уровень достаточности, на счета в «Отбасы Банк» для приобретения жилья. В соответствии с этим поручением, казахстанцы получили такую возможность. По данным Банка, по состоянию на 10 марта 62 тысячи граждан перевели в «Отбасы Банк» средства из пенсионных накоплений, превышающие уровень достаточности. Депозиты в «Отбасы Банке» пополнены на 107 млрд тенге. Ежедневно переводят единовременные пенсионные выплаты в «Отбасы Банк» около тысячи человек, средняя сумма 1,7 млн тенге. До настоящего времени около 600 тысяч казахстанцев израсходовали на улучшение жилищных условий и на лечение 2,3 триллиона тенге единовременных пенсионных выплат.

С 1 апреля текущего года уровень достаточности пенсионных накоплений будет повышен. Для того, чтобы использовать единовременную пенсионную выплату на прежних условиях, нужно оставить заявку на платформе до 28-29 марта 2022 года. Банк рассмотрит заявку в течение 2 дней, и направит в ЕНПФ, который по заявкам, принятым до 31 марта, переведет ЕПВ в соответствии со значениями уровня достаточности, действующими до 1 апреля.

Как видим, многие из поручений Главы государства, изложенных в Послании народу от 1 сентября 2021 года, уже выполняются.

Уже одно только повышение заработной платы работникам сфер образования, социального обеспечения, здравоохранения позволяют решить ряд проблем.

Следует учесть, что многие вопросы, затронутые в Послании Главы государства, являются долгосрочными и требуют для своего решения определенного времени.