Послание 2020: в Казахстане введен институт поддержки творческого потенциала детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали на своей странице в сети Facebook написал о том, какие задачи выполнены для поддержки творческого и детского потенциала детей по итогам Послания народу Главы государства 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал, что требуется возобновить деятельность детских кружков, где представители юного поколения могли бы постигать азы творчества и ремесленничества.

По поручению Президента внедрен новый институт поддержки творческого и детского потенциала детей и подростков путем реализации государственного творческого и спортивного заказов. Их реализация предусмотрена с 1 мая 2021 года.

Местными исполнительными органами на реализацию государственного творческого заказа в 2021 году предусмотрено 2,4 млрд тенге , спортивного заказа - 3,7 млрд тенге.

В 2021 году подушевым финансированием будет охвачено 23,5 тысяч творческих кружков и 1029 спортивных секций, где бесплатно будут заниматься 43,3 тысяч детей: творческие кружки - 23,5 тысяч детей, спортивные - 21 548 детей.





Ранее сообщалось о том, какие задачи были выполнены государством в сфере спорта и физической культуры.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.