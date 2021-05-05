Послание 2020: какие задачи выполнены в сфере спорта и физической культуры в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали на своей странице в сети Facebook написал о задачах, которые были выполнены государством в сфере спорта и физической культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу отметил, что приоритет нужно отдать массовому спорту, физической культуре и, конечно, детям. В каждой области, крупных районных центрах Президент РК поручил открыть спортивные секции.

Таким образом, по поручению Главы государства принят Комплексный план по развитию физической культуры и массового спорта на 2020-2025 годы.

Количество людей систематически занимающихся спортом и физической культурой достигло 5.9 млн человек, в том числе 560 908 подростков и детей.

В стране действуют 127 703 спортивных секций, 477 детско-юношеских спортивных школ, 579 детско-подростковых, 107 детско-юношеских клубов физической подготовки.

Также расширена сеть детско-юношеских клубов физической подготовки и врачебно-культурных диспансеров. Введен обязательный компонент по национальным видам спорта на занятиях по физическому воспитанию. Предусмотрено выведение 3000 инструкторов по спорту в каждом сельском округе.





Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.