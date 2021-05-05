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    11:50, 05 Май 2021 | GMT +6

    Послание 2020: какие задачи выполнены в сфере спорта и физической культуры в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали на своей странице в сети Facebook написал о задачах, которые были выполнены государством в сфере спорта и физической культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу отметил, что приоритет нужно отдать массовому спорту, физической культуре и, конечно, детям. В каждой области, крупных районных центрах Президент РК поручил открыть спортивные секции.

    Таким образом, по поручению Главы государства принят Комплексный план по развитию физической культуры и массового спорта на 2020-2025 годы.

    Количество людей систематически занимающихся спортом и физической культурой достигло 5.9 млн человек, в том числе 560 908 подростков и детей.

    В стране действуют 127 703 спортивных секций, 477 детско-юношеских спортивных школ, 579 детско-подростковых, 107 детско-юношеских клубов физической подготовки.

    Также расширена сеть детско-юношеских клубов физической подготовки и врачебно-культурных диспансеров. Введен обязательный компонент по национальным видам спорта на занятиях по физическому воспитанию. Предусмотрено выведение 3000 инструкторов по спорту в каждом сельском округе.


    Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.


    Теги:
    Спорт Президент Президент Казахстана Минкультуры Главная Послание Президента РК-2020 Послание Президента РК
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