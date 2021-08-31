Послание-2020: Что сделано для развития творческого и детского потенциала, массового спорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках реализации Послания Президента «Казахстан в новой реальности: время действий» более 40 тысяч земельных участков было обеспечено инженерными сетями, был создан межведомственный консультативно-совещательный орган - Биржевой комитет, внедрен новый институт поддержки творческого и детского потенциала детей и подростков путем реализации государственного творческого и спортивного заказов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем послании Глава государства отмечал, что Правительство и акиматы обязаны ускорить обеспечение коммуникациями участков под социальные частные дома, в том числе через государственно-частное партнерство.

В 2020 году из республиканского бюджета было выделено 71,8 млрд тенге на подведение инженерных сетей к районам жилищной застройки. Также подведено более 10 тысяч км сетей водо-, электро-, газо-, теплоснабжения, водоотведения и внутриквартальных проездов. Обеспечено более 40 тысяч земельных участков инженерными сетями.

До 2025 года планируется обеспечить необходимой инфраструктурой 235 тысяч земельных участков, из них в областных центрах, малых городах - 125 тысяч и в сельской местности - 110 тысяч. Это ежегодно по 47 тысяч земельных участков, из них в областных центрах, малых городах - 25 тысяч и в сельской местности - 22 тысячи. В 2021 году на подведение инженерных сетей к районам массовой жилищной застройки из средств Национального фонда и республиканского бюджета предусмотрено 83,1 млрд тенге.

Напомним, в своем Послании от 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок с биржевой торговлей, и в первую очередь, в сфере нефтепродуктов, электроэнергии, угля.

Так был создан межведомственный консультативно-совещательный орган - Биржевой комитет. Проводится масштабное обучение участников рынка по беспрепятственному входу в биржевую торговлю. В перечень биржевых товаров включена группа нефтепродуктов, включая бензин и битум.

31 марта 2021 года началась биржевая торговля бензином и битумом. 24 мая стартовали торги углем малыми партиями, доступными региональным операторам. 16 июня начал работу Ситуационный центр для мониторинга товарных бирж, биржевых и внебиржевых котировок.

В своем Послании народу Казахстана Президент страны Касым-Жомарт Токаев также отметил, что поколение двадцать первого века должно быть глубоко образованным.

В рамках проекта «Жас Өркен», направленного на развитие и системную подготовку специалистов для решения различных отраслевых задач, 3073 кандидата подали заявки на участие в программе. 25 участников прошли отбор. В настоящее время завершается вторая ротация в портфельных компаниях Фонда. В рамках проекта «Цифровое лето» 5868 кандидатов подали заявки на участие в проекте в 2021 году, 53 студента отобрано по итогам конкурса».

Как известно, Президент в своем Послании поручил Правительству кардинально пересмотреть подходы к организации первичной медицинской помощи.

«Она должна стать более мобильной и доступной широкому кругу населения, в том числе сельчанам», – сказал тогда Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Так, по поручению Президента в период пандемии АО «ФНБ «САМРУК-КАЗЫНА» обеспечена поставка 168 аппаратом ИВЛ, 875 кислородных концентратов, 1020 пульсоксиметров, 100 санитарных машин, 3000 упаковок препарата «Авифавир», 1 млн доз вакцины Sinofarm (ОАЭ). Профинансировано 15 новых реабилитационных центров и 3 центров раннего вмешательства».

Глава государства Касым-Жомарт Токаев также сказал, что требуется возобновить деятельность детских кружков, где представители юного поколения могли бы постигать азы творчества и ремесленничества.

По поручению Президента внедрен новый институт поддержки творческого и детского потенциала детей и подростков путем реализации государственного творческого и спортивного заказов. Их реализация предусмотрена с 1 мая 2021 года. Местными исполнительными органами на реализацию государственного творческого заказа в 2021 году предусмотрено 2,4 млрд тенге, спортивного заказа - 3,7 млрд тенге. В 2021 году подушевым финансированием будет охвачено 23,5 тысяч творческих кружков и 1029 спортивных секций, где бесплатно будут заниматься 43,3 тысяч детей: творческие кружки - 23,5 тысяч детей, спортивные - 21 548 детей.

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу отметил, что приоритет нужно отдать массовому спорту, физической культуре и, конечно, детям. В каждой области, крупных районных центрах Президент РК поручил открыть спортивные секции.

Таким образом, по поручению Главы государства принят Комплексный план по развитию физической культуры и массового спорта на 2020-2025 годы. Количество людей систематически занимающихся спортом и физической культурой достигло 5.9 млн человек, в том числе 560 908 подростков и детей. В стране действуют 127 703 спортивных секций, 477 детско-юношеских спортивных школ, 579 детско-подростковых, 107 детско-юношеских клубов физической подготовки.

Также расширена сеть детско-юношеских клубов физической подготовки и врачебно-культурных диспансеров. Введен обязательный компонент по национальным видам спорта на занятиях по физическому воспитанию. Предусмотрено выведение 3000 инструкторов по спорту в каждом сельском округе.