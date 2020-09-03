Послабление ограничений в Алматы разъяснил Жандарбек Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин разъяснил послабление ограничительных мероприятий в городе, введенных с 31 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».





«Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за прошедшую неделю составляет – 5,2%, коэффициент заразности (Rt -репродуктивности) с 1.35 до 0.7, а ежедневный прирост заболеваемости снизился с 3,5% до 0,1%. В результате в настоящее время свободно 83% коек в инфекционных больницах», — сказал Жандарбек Бекшин.

Таким образом, приняты следующие меры по послаблению ограничительных мер:

- разрешена деятельность объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек), библиотек, музеев;

- разрешена деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) при соблюдении установленных требований и без проведения коллективных мероприятий;

- разрешено посещение национальных парков, популярных туристских и горных объектов (Медеу, Шымбулақ, Бутаковка, Алма-Арасан, радоновый источник и др.) для индивидуальных и организованных групп, не более 15 человек, с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 м;

- разрешено функционирование школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся предшкольных, 1-2 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;

- разрешена деятельность объектов общественного питания в помещениях не более 30 посадочных мест, на открытом воздухе не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с установлением графика работы с 9:00 до 23:00 в будние, выходные и праздничные дни;

- разрешена деятельность Национального научно-практического образовательного и оздоровительного центра «Бөбек»;

- разрешена деятельность специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т. ч для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей);

- организовывается работа ЦОНов по предварительной записи, установлением графика работы с 9:00 до 20:00 с соблюдением требований.

При этом, будет контролироваться соблюдение строгих ограничительных мер, на всех объектах, возобновивших свою деятельность.

Важно отметить, что в выходные и праздничные дни введены ограничительные меры по приостановлению деятельности следующих объектов:

- торговых домов, торговых сетей, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них;

- непродовольственных и продовольственных крытых рынков;

- салонов красоты, парикмахерских, СПА центров, объектов, оказывающих косметологические услуги;

фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, тренажерных залов, спортивных комплексов;

саун;

- аттракционов на открытом воздухе.