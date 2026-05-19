KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Посла Казахстана в Китае наградили медалью «Выдающийся дипломат»

    Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И вручил Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрату Нурышеву медаль «Выдающийся дипломат», передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине.

    Посла Казахстана в Китае наградили медалью «Выдающийся дипломат»
    Фото: Берик Табынбаев/Kazinform

    Высокая награда присуждена казахстанскому дипломату в знак признания его выдающегося вклада в укрепление уз дружбы и развитие сотрудничества между Казахстаном и Китаем.

    Первая в истории церемония вручения состоялась в понедельник в пресс-центре МИД КНР. Шахрат Нурышев вошел в число восьми действующих и бывших глав дипломатических миссий, чья деятельность получила наиболее высокую оценку официального Пекина.

    Наряду с представителем Казахстана, наград были удостоены послы Пакистана, Саудовской Аравии и Колумбии, а также бывшие главы дипмиссий России, Камбоджи, Чада и Уругвая.

    Ранее сообщалось, что пресс-брифинг по конституционным реформам Казахстана состоялся в Пекине.

    Китай Награда Посольство РК
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
    Автор