Посла Казахстана в Китае наградили медалью «Выдающийся дипломат»

Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И вручил Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрату Нурышеву медаль «Выдающийся дипломат», передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине.

Высокая награда присуждена казахстанскому дипломату в знак признания его выдающегося вклада в укрепление уз дружбы и развитие сотрудничества между Казахстаном и Китаем.

Первая в истории церемония вручения состоялась в понедельник в пресс-центре МИД КНР. Шахрат Нурышев вошел в число восьми действующих и бывших глав дипломатических миссий, чья деятельность получила наиболее высокую оценку официального Пекина.

Наряду с представителем Казахстана, наград были удостоены послы Пакистана, Саудовской Аравии и Колумбии, а также бывшие главы дипмиссий России, Камбоджи, Чада и Уругвая.

Ранее сообщалось, что пресс-брифинг по конституционным реформам Казахстана состоялся в Пекине.