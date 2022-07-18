18 Июля 2022 14:24

Посевы сахарной свеклы планируют увеличить до 60 тыс. га в РК

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Вице-министр сельского хозяйства РК Абилхайыр Тамабек провел встречу с фермерами Жамбылской области, в районах Мерке, Жамбыл, Байзак и Талас. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

Жамбылская область является одним из основных регионов по выращиванию сахарной свеклы. В регионе расположены производственные мощности по переработке данного продукта.

Вице-министр выслушал проблемные вопросы и предложения аграриев, занимающихся выращиванием сахарной свеклы.

По данным областного акимата в 2022 году площади посева сахарной свеклы составили 6,1 тыс. га, тогда как в 2021 году - 5,6 тыс. га. В прошлом году в регионе произведено 160,3 тыс. тонн (на 26,8 тыс. тонн больше 2020 года) сахарной свеклы с урожайностью 310,9 ц/га. Среднемноголетнее (2017-2021 гг.) производство сахарной свеклы составило около 171,0 тыс. тонн.

Принимая во внимания, проблемы и предложения фермеров, министерство сельского хозяйства РК прорабатывает план по модернизации сахарной отрасли. В нем предусмотрено увеличение сырьевой базы посредством расширения посевных площадей сахарной свеклы за счет ввода новых орошаемых земель до 60 тыс. га. Также предусмотрено усиление мер государственного регулирования и поддержки сахарной отрасли; техническое и технологическое перевооружение существующих мощностей по переработке сахарной свеклы, строительство и модернизация сахарных заводов; внедрение водосберегающих технологий полива; развитие семеноводства.

Представители МСХ РК планируют встретиться с фермерами Жетысуской области.

Ранее сообщалось , что в ходе расширенного заседания Правительства Президент Касым-Жомарт Токаев объявил выговоры министрам торговли и интеграции и сельского хозяйства. Как заявил Глава государства, из ранее введенных семи сахарных заводов сегодня действует только четыре.

Фото: пресс-служба Минсельхоза РК