Посевы под угрозой из-за нехватки воды: фермеры Жамбылской области получат компенсации

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Г.Азидуллин находится с рабочим визитом в Жамбылской области по вопросам проведения вегетационного периода текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Так, по состоянию на 9 августа т.г. по бассейну реки Талас объем Кировского водохранилища составил 32,48 млн. м3, что на 144,8 млн. м3 меньше, чем за аналогичный период прошлого года (177,28 млн. м3).

По реке Талас в августе месяце по графику 2022 года потребность Казахстана составляет 45 м3/сек, фактически вода не подается - 0 м3/сек. В настоящее время ведутся переговоры со службой Таласского БУВХ Кыргызстана о подаче воды из водохранилища в расходе не менее 5 м3/сек, для поддержания работы АО «Жамбылская ГРЭС им. Т.И Батурова», а также экологического попуска в русле реки Талас.

Также в целях увеличения поступления воды в русло р. Талас филиал РГП «Казводхоз» проводит очистку коллекторно-дренажных сетей, непосредственно вдоль государственной границы, что позволит увеличить поступление воды в р. Талас от 5 до 8 м3/сек. Данные меры позволят методом водооборота минимизировать потери урожая.

На сегодня объем воды на Таласском гидроузле с учетом подпитки коллекторными водами составляет 7,26 м3/сек, вода в пропорциональных долях и методом водооборота распределяется Жамбылскому и Байзакскому районам, Таласский район полностью отключен от полива.

Дефицит поливной воды ощущают Байзакский, Таласский и частично Жамбылский районы, фактически из-за недопоставки воды из Кировского водохранилища стоит под угрозой около 4 тыс. га лука и сахарной свеклы.

По бассейну реки Шу вода подается для Кордайского района по каналам Георгиевский магистральный (ГМК), Колос, Шортобе, Объединенный и для Меркенского района по каналу ЗБЧК.

В текущем году основная проблема в водообеспечении сложилась по каналу ГМК Кордайского района, под которым подвешено 28 тыс. гектаров орошаемых земель. Потребность данного канала в августе месяце составляет 14 м3/сек. Но по графику от 26 июня (где причитается 9 м3/сек) фактически подается от 7 до 6 м3/сек, с колебаниями в сторону уменьшения. 9 августа расход составил 6,7 м3/сек, и при таком расходе регулировать водораспределение на 60 км канала, оказалось практически невозможным.

В связи с острой нехваткой воды нижерасположенные сельские округа - Сарыбулак, Беткайнар, Какпатас и Степное Кордайского района (порядка 5 тыс. га) исключены от полива.

По каналу ЗБЧК Меркенского района вода из Кыргызстана не поступает уже в течении последних 4-5 лет. Под ним подвешено порядка 10 тыс. га орошаемых земель. Для выхода из этой ситуации филиал производит подпитку канала ЗБЧК из внутренних источников - реки Аспара и Меркенка.

Учитывая сложившуюся критическую ситуацию по водообеспечению и во избежание социальной напряженности в указанных районах, по поручению Премьер-министра РК А.Смаилова была создана межведомственная комиссия, которая в период с 18 по 20 июля текущего года произвела визуальный осмотр посевных площадей Кордайского, Байзакского и Таласского районов.

В целом, визуальный осмотр подтвердил о неблагоприятной ситуации, сложившейся на полях из-за недостаточного поступления поливной воды со стороны Кыргызской Республики. По итогам работы рабочих групп будет внесены соответствующие предложения о выделении компенсаций СХПТ получившим ущерб от недоподачи поливной воды из трансграничных источников.

«С каждым годом нехватка водных ресурсов все ощутимее, и мы ежегодно поднимаем эту проблему, предлагая сократить посевы влаголюбивых культур, переходить на влагосберегающие технологии, соблюдению севооборотов, режимов орошения и прочих мелиоративных мер», - отметил вице-министр, в ходе встречи с представителями региона.

С учетом все увеличивающегося объема водопотребления, будет проведена полная инвентаризация орошаемых земель.

В настоящее время в Жамбылском филиале РГП «Казводхоз» в рамках пилотного проекта, совместно с АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» ведется работа для определения точной карты орошаемых земель, чтобы рассчитать необходимый объем подачи воды на имеющиеся орошаемые площади, в следующий вегетационный период.