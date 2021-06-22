Посевы кукурузы увеличивают жамбылские аграрии

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Сев кукурузы завершился в хозяйствах Кордайского района Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации региональной службы коммуникаций Жамбылской области, в этом году кордайцы посеяли кукурузу на зерно на площади 8 тысяч гектаров, что на 400 гектаров больше, чем в 2020 году. На сегодняшний день посевные работы завершены.

Одним из первых в Беткайнарском сельском округе начало весенне-полевые работы товарищество «Нур-Ал», Успешно завершив сев зерновых культур, работники этого крестьянского хозяйства первыми среди агроформирований района приступили к посеву «царицы полей».

Посевы кукурузы на зерно в этом хозяйстве занимают 250 гектаров, из которых сто гектаров отведено под кукурузу на силос.

Отмечается, что для проведения весенне-полевых работ хозяйство получило 20 тонн удешевленного ГСМ.

«Когда ты занимаешься сельским хозяйством, то не бывает больших и маленьких дел. Важно всё - от применяемого метода до каждого следующего шага. Кроме того, необходимо внимательно следить за исправностью техники», - говорит руководитель хозяйства Дуйсехан Онгельдиев.

Товарищество «Нур-Ал» применяет современные инновационные агротехнологии. Так, используется технология капельного орошения на 50 гектарах кукурузных полей.

Убедившись в том, что, благодаря эффективным методам, удается добиться обильного урожая, представители хозяйства планируют использовать органические и минеральные удобрения, а также обеспечить надлежащий уход за «царицей полей» в период поливного сезона.