Посевные работы завершились в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области завершены посевные работы. С каждым годом сельхозтоваропроизводители наращивают объемы и уделяют большое внимание качеству семян, соблюдению агротехнологий. Это позволит получить больший урожай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об итогах посевной кампании доложил на аппаратном совещании руководитель управления сельского хозяйства Аскар Санаубаров.

«В этом году площадь ярового сева составила 1 млн 105,5 тысячи гектаров, с увеличением к уровню прошлого года на 43,7 тысячи гектаров. Рост обеспечен за счет увеличения площадей в Абайском, Бухар-Жырауском, Нуринском и Осакаровском районах. Зерновые культуры посажены на 957,2 тысячи гектаров, картофель - на 12 033 гектаров, овощи - на 274 гектаров. Это также больше, чем в прошлом году. Посевы кормовых культур увеличились на 16,3 тысячи гектаров и составили 76 тысяч гектаров», - сказал глава ведомства.

Своевременно провести обработку полей для защиты урожая от вредителей и начать подготовку зерно- и овощехранилищ поручил аким области Ермаганбет Булекпаев.

«Средства из бюджета выделены, обработка полей запланирована на июнь. Необходимо проконтролировать качественное проведение работ. Также необходимо начать подготовку техники к уборке урожая и подготовить хранилища для приема. Предстоит заготовка кормов для скота», - сказал глава региона.