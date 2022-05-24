24 Мая 2022 10:43

Посевные работы завершены в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В южных регионах завершаются посевные работы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вегетационный период в прошлом году был непростым, и в этом году по отдельным регионам также возможно повторение прошлогодних сценариев. Согласно данным акиматов, планируемая площадь посевов в текущем году на орошаемых землях составляет 1,5 млн га, что на 39 тыс. га, или 2,6%, меньше уровня прошлого года», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

По его словам, окончательные площади будут уточнены после окончания посевных работ.

«В настоящее время посевные работы на орошаемых землях в южных областях завершаются, в Жамбылской области полностью завершены, в других регионах все еще продолжаются», - заключил министр.