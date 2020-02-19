Посевные площади Жамбылской области составят свыше 700 тысяч га

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - С учетом специфики Жамбылской области, где в сельской местности проживают более 60% населения, развитие аграрного сектора приобретает особое значение, подчеркнул аким области Бердибек Сапарбаев на отчетной встрече с населением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Помимо планируемых инвестиций, для нужд отрасли выделяются субсидии в размере 21 млрд тенге. Среди главных задач текущего года – расширение посевных площадей до 705 тыс. га, на восемь тыс. га – поливных земель.

«Необходимо диверсифицировать посевные площади в пользу рентабельных культур, масличных и бобовых, уделить внимание развитию свекловодства для максимальной загрузки местных сахарных заводов», - расставил приоритеты глава региона.

В качестве основных направлений аким области также отметил возвращение в сельскохозяйственный оборот 70 тыс. га неиспользуемых земель, приведение в порядок с помощью механизированных отрядов ирригационных сетей и каналов, пяти водохранилищ, внедрение на пяти тыс. га влагосберегающих технологий.

Как отметил Бердибек Сапарбаев, конечная цель – снижение импорта и обеспечение области собственным продовольствием.

Этой же цели служит реализуемый в Жамбылской области пилотный проект по повышению доходов сельчан, который важен не только для жамбылского региона, но и всей республики. Первые шаги уже сделаны, кредиты получили 7 886 дворов, приобретено 194 единицы сельхозтехники.

Работы необходимо продолжить, чтобы по итогам 2020 года достичь следующих результатов: средний доход сельчан увеличить с 41,6 тыс. тенге до 104 тыс. тенге, а 2,2 тыс. крестьян перевести из категории самозанятых в категорию индивидуальных предпринимателей.