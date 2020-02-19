Посевные площади Жамбылской области составят свыше 700 тысяч га
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - С учетом специфики Жамбылской области, где в сельской местности проживают более 60% населения, развитие аграрного сектора приобретает особое значение, подчеркнул аким области Бердибек Сапарбаев на отчетной встрече с населением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.
Помимо планируемых инвестиций, для нужд отрасли выделяются субсидии в размере 21 млрд тенге. Среди главных задач текущего года – расширение посевных площадей до 705 тыс. га, на восемь тыс. га – поливных земель.
«Необходимо диверсифицировать посевные площади в пользу рентабельных культур, масличных и бобовых, уделить внимание развитию свекловодства для максимальной загрузки местных сахарных заводов», - расставил приоритеты глава региона.
В качестве основных направлений аким области также отметил возвращение в сельскохозяйственный оборот 70 тыс. га неиспользуемых земель, приведение в порядок с помощью механизированных отрядов ирригационных сетей и каналов, пяти водохранилищ, внедрение на пяти тыс. га влагосберегающих технологий.
Как отметил Бердибек Сапарбаев, конечная цель – снижение импорта и обеспечение области собственным продовольствием.
Этой же цели служит реализуемый в Жамбылской области пилотный проект по повышению доходов сельчан, который важен не только для жамбылского региона, но и всей республики. Первые шаги уже сделаны, кредиты получили 7 886 дворов, приобретено 194 единицы сельхозтехники.
Работы необходимо продолжить, чтобы по итогам 2020 года достичь следующих результатов: средний доход сельчан увеличить с 41,6 тыс. тенге до 104 тыс. тенге, а 2,2 тыс. крестьян перевести из категории самозанятых в категорию индивидуальных предпринимателей.
- Бердибек Сапарбаев рассказал о задачах сельхозотрасли Жамбылской области
- Завершен суд по убийству двадцатилетней давности в Жамбылской области
- 18 инвестпроектов на 114 млрд тенге планируют реализовать в этом году в Жамбылской области
- Представители всех национальностей должны сохранять мир и согласие в регионе – Бердибек Сапарбаев
- Свыше 70 сел Жамбылской области обеспечат питьевой водой в 2020 году
- 14 новых школ построят в Жамбылской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана