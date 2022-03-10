Посевные площади увеличат в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в 2022-м весенний сев планируется на площади 1,1 млн га. Это на 45 тысяч га больше, чем в прошлом году. Аграрии увеличат посевы зерновых и кормовых культур, многолетних трав. Картофельные и овощные поля также станут больше, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Подготовку к весенним полевым работам обсудили на аппаратном совещании в режиме онлайн.

По информации руководителя управления сельского хозяйства Аскара Санаубарова, в этом году планируется засеять зерновыми 977,5 тысячи га. Под картофель отведено 11,4 тысячи га.

«Повышение урожайности зависит от качества семян. Будет увеличено использование элиты и семян первой репродукции. Кроме того, в этом году планируется закупить больше минеральных удобрений. Это необходимо для рационального использования земель», – отметил Аскар Санаубаров.

По его словам, уже подготовлена большая часть сельхозтехники. В посевной будет задействовано более 11 тысяч тракторов, 351 посевной комплекс, 6 078 сеялок.

Сельхозпроизводители получат удешевлённое дизельное топливо. Предусмотрена государственная поддержка через Аграрную кредитную корпорацию.

Действует областной оперативный штаб по подготовке к весенним полевым работам. Ожидается, что в области посевная начнётся во второй декаде мая.

«Необходимо в срок обеспечить всё необходимое, провести проверку семян на их качество. Важно соблюдение агротехнологий, нужно увеличивать использование минеральных удобрений, наращивать орошаемое земледелие. На контроле - обеспечение аграриев удешевлённым топливом», – подытожил аким области Женис Касымбек.