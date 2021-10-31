Посевные площади сахарной свеклы наращивают аграрии Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Современные системы ирригации и мелиорации развивают в аграрных хозяйствах Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, новое перспективное производство по переработке сельхозпродукции появится в Жамбылской области. На территории СЭЗ «Химический парк Тараз» начинается строительство сахарного завода, проектная мощность которого позволит закрыть треть потребности в сахаре всего Казахстана. На сегодняшний день подрядная организация освоила 800 млн. тенге, до конца года будет освоено 1,2 млрд. тенге. Ожидается, что завод по переработке сахарной свеклы будет запущен на полную мощность в 2023 году.

Для обеспечения нового предприятия сырьем, необходимо порядка одного миллиона тонн свеклы ежегодно. Кроме того, свекла как влаголюбивая сельскохозяйственная культура, нуждается в достаточно обильном поливе.

«Уже третий год работаем в Шуском районе, - рассказал Амангельды Аяганов, директор компании, которая является крупным сельхозтоваропроизводителем в Жамбылской области. - В 2021 году мы инвестировали четыре миллиарда тенге в строительство ирригационных систем, одними из первых в Жамбылской области. Это достаточно крупный проект, который мы успешно реализовали. Ирригация включает в себя полностью всю систему обеспечения поливом полей. Недалеко от нас находится Тасоткельское водохранилище, вместимостью 620 миллионов кубометров воды, есть Тасоткельский магистральный канал, на котором в пяти километрах отсюда мы построили мощную подстанцию. Построили аванкамеру вместимостью 7 500 кубометров воды, уложили 54 километра трубопроводных сетей и установили семь больших насосных станций, обеспечивающих полив современными дождевальными машинами, которые установили в этом году. Они хорошо показали себя весь поливной сезон».

Компания уже три года выращивает в Шуском районе сахарную свеклу. В этом году увеличены посевные площади «королевы полей» до 765 гектаров.

«Мы посеяли несколько гибридов сортов сахарной свеклы, и думаем, что получим очень хороший урожай. Ожидаем в этом году собрать 50 тысяч тонн сахарной свеклы. В следующем году планируем наращивать посевные площади и еще больше инвестировать в ирригационные системы. На следующий год мы планируем установить дождевальные машины на площади около двух тысяч гектаров. Мы достаточно успешно реализовали этот проект, и в последующие годы, согласно стратегии нашей компании, хотим освоить в Жамбылской области порядка 30 тысяч гектаров земли под сахарную свеклу. Ежегодно мы будем наращивать посевные площади, для того чтобы обеспечивать сырьем сахарный завод, которая строят в Шуском районе», - пояснил спикер.

«В этом году, помимо сахарной свеклы, мы посадили 767 гектаров кукурузы на зерно. Посадили разные овощи - сладкая кукуруза, сладкий перец, брокколи и цветная капуста. Также мы посадили в этом году зерновые культуры - это ячмень на 1 113 гектарах, сафлор на 700 гектарах. Самое главное - в этом году мы посадили экспериментально картофель примерно на 116 гектарах. Мы убедились, что ирригационная система работает очень эффективно, не испытывали проблем с поливом. Поэтому мы успешно завершили этот поливной сезон», - рассказал Амангельды Аяганов.