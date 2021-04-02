Посевные площади каждый год необходимо расширять – Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О подготовке к весенне-полевым работам в хозяйствах Жамбылской области говорили на совещании под руководством главы региона Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ.

Как проходит подготовка к посевной, доложил руководитель управления сельского хозяйства Кайрат Аманов. Глава региона остался недоволен медленными темпами увеличения пахотных земель.

«Каждый год необходимо расширять земли под сельхозкультуры как минимум на 40 тысяч гектаров. Увеличивать посевы овощей, свеклы, бахчевых. Для потребностей строящегося крупного сахарного завода необходимо сырье. Что такое пять тысяч гектаров под сахарную свеклу, когда та же Алматинская область высаживает более 20 тысяч гектаров? Широко разрекламировали проект с турецкими инвесторами по выращиванию клубники и малины, но где результаты?», – спросил аким области.

Бердибека Сапарбаева не устроила отговорка о том, что может не хватить поливной воды, так как свекла – культура влаголюбивая.

«Сегодня наполняются действующие водохранилища, строятся новые, активно внедряются влагосберегающие технологии. Поэтому с водой проблем не должно быть, посевы сахарной свеклы надо увеличивать», - сказал аким области.

Главу региона также не устроили темпы внедрения элитных семян и работа с Министерством сельского хозяйства по выделению средств для продолжения пилотного проекта по повышению доходов сельчан.

«В ближайшее время будет уточнение республиканского бюджета, а данный вопрос еще не вынесен на рассмотрение Правительства. Медленно работаете», - с такими словами аким области обратился к своему заместителю Берику Нигмашеву.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона подчеркнул необходимость перезагрузки деятельности имеющихся в Таразе социальных павильонов с учетом возрастающих цен на овощи и другие продукты первой необходимости.

По информации облсельхозуправления, под урожай 2021 года посев сельскохозяйственных культур планируется разместить на площади в 760,8 тысячи га. Площади увеличены по сравнению с 2020 годом на 26 тысяч га, или на 3,5%.

В этом году аграрии засеют 398,3 тысячи га зерновых и зернобобовых культур, 5 тысяч га сахарной свеклы, 60,1 тысячи га масличных культур, 54,9 тысячи га овощебахчевых культур, 11,5 тысячи га картофеля и 229,5 тысячи га кормовых культур.

Под урожай 2021 года озимые культуры расположились на площади в 165,5 тысячи га (164 тысяч га озимой пшеницы, 0,6 тысячи га озимого ячменя и 0,9 тысячи га озимого рапса). Для снижения дефицита воды в этом году в хозяйствах Жамбылской области планируется внедрение водосберегающих технологий на 40 тысяч га.