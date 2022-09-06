Посевные площади картофеля в РК увеличены: урожай может превысить объемы прошлого года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2022 году посевная площадь картофеля, по предварительным данным, составила 198,9 тыс. га — на 1,9 % больше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

Самые высокие показатели были отмечены в Северо-Казахстанской области: 31,5 тыс. га, минус 1,2 % за год. В тройке лидеров также оказались Алматинская (26,1 тыс. га, минус 35,8 %) и Павлодарская (24,9 тыс. га, плюс 22,4 %) области.

В июле текущего года стоимость килограмма картофеля в среднем по РК составила 182 тенге за кг — на 4,2 % больше, чем годом ранее.

Сильнее всего рост цен ощутили жители Атырауской области: сразу на 43 %. В тройке антилидеров также оказались Мангистауская (плюс 21,6 %) и Костанайская (плюс 20 %) области.

В 8 из 17 регионов страны стоимость картофеля упала. Самое заметное удешевление по сравнению с июлем прошлого года было зафиксировано в Восточно-Казахстанской области: на 13,9 %.

Самая высокая стоимость килограмма картофеля среди крупных городов РК была зафиксирована в Актау (255 тенге), Атырау (224 тенге) и столице (204 тенге), самая низкая — в Караганде (137 тенге).

В первом квартале текущего года среднее потребление картофеля составило 11,4 кг на душу населения — на 1,3 % меньше, чем годом ранее.

Любители картофеля проживают в Павлодарской, Акмолинской и Костанайской областях: в этих регионах на душу населения пришлось 13,9 кг, 13,3 кг и 13,2 кг соответственно.

Наименьший уровень потребления был зафиксирован в Шымкенте: лишь 9 кг картофеля на душу населения в квартал, минус 11,6 % за год.

В целом за 2021 год уровень потребления составлял 3,9 кг картофеля на душу населения в месяц, в 2020-м — 4,2 кг, в 2001 году — 5,5 кг.

В 2021 году валовой сбор картофеля составлял 4 млн тонн — почти столько же, сколько и годом ранее, плюс всего 0,6 %.

В региональном разрезе больше всего картофеля было собрано в Алматинской (789,8 тыс. тонн), Павлодарской (581,7 тыс. тонн) и в Северо-Казахстанской (551,4 тыс. тонн) областях.

Отметим: урожайность картофеля выросла с 206,7 ц с га в 202-м до 207,4 ц с га в 2020-м году.

Несмотря на увеличение объема сбора и урожайности картофеля в 2021-м, в первом полугодии текущего года импорт картофеля впервые превысил экспорт: в 4,7 раза — 38,7 тыс. тонн против 8,2 тыс. тонн.

При этом ранее экспорт всегда превышал импорт. Так, например, в 2021 году экспорт в соответствующем периоде составлял 71,4 тыс. тонн, против 52,4 тыс. тонн импорта (разница — на 36,3 %), в 2020 году он и вовсе достигал 151,8 тыс. тонн, против 19,7 тыс. тонн импорта (разница — в 7,7 раза).

Фермеры в Казахстане начали собирать с полей ранние сорта картофеля еще в августе. Массовая уборка урожая началась c первых чисел сентября.

Предстоящий урожай картофеля в Казахстане может превысить объемы прошлого года. Из 2 млн тонн, необходимых для внутреннего рынка, около 300 тыс. тонн будут излишками. Ожидаемый избыток намерены полностью отправлять на экспорт. Со склада фермеры даже могут отпускать картофель по 80 тенге за кг.













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