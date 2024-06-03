Посевную завершают в Актюбинской области

В Актюбинской области уже засеяно почти 80% от запланированных площадей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

- В этом году по Актюбинской области планируется засеять 747,3 тыс. га. Более 70 процентов площадей отведены под зерновые культуры, 15 % - под кормовые, 10 процентов займут масличные культуры. На весенние полевые работы выделено 7,2 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива. Хозяйствам оно реализуется по цене 249 тенге за один литр. Это на 15 процентов дешевле рыночной стоимости, - рассказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Асылхан Абтиев.

По его словам, на сегодня уже засеяно 470 тыс. гектаров или 78,2% от планируемых площадей. Из них зерновыми - 365,3 тыс. га, масличными - 49,7 тыс. га, кормовыми культурами - 51,5 тыс. га, а также картофелем и овощебахчевыми культурами - 3,5 тыс. га.

Планируется, что при хорошей погоде посевные работы будут завершены в течение недели.