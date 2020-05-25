Посевную работу завершили крупные хозяйства в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области благополучно завершается весенняя кампания. Крупные хозяйства уже полностью засеяли свои поля. Осталось меньше 20% зернового клина. До 31 мая планируется завершить посадку картофеля, овощей - до 5 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О ходе весенне-полевых работ доложил на аппаратном совещании руководитель управления сельского хозяйства Сагынжан Апакашов.

«На сегодняшний день посеяно 730,4 тыс. га зерновых культур, или 81,6 %. За неделю засеяно 303,7 тыс. га. Картофель посажен на площади 9630 га, что составляет 90,3%, овощи - на 1221 га - это 75,2%. Крупные сельхозтоваропроизводители в основном завершили весенние полевые работы», - сообщил он.

По его словам, в этом году растениеводы увеличили закупки минеральных удобрений и по договорам идут поставки. Предприятиям начата выплата субсидий. Для сортообновления сельхозпроизводители приобрели больше 8 700 тонн высокорепродуктивных семян зерновых, свыше 4 300 тонн элитных семян картофеля.

На весенние полевые работы 128 хозяйств получили кредиты через «КазАгро» на 4 млрд тенге. Финансирование производилось по программам «Кен дала», «Экономика простых вещей» и др.

По информации управления, на 2020 год предусмотрена государственная поддержка в виде субсидий на общую сумму 2,8 млрд тенге.