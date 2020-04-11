Посевную площадь увеличат в пригороде Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семейском регионе посевная кампания начнется 20 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городском инфоцентре сообщили, что в текущем году общая посевная площадь составит 14700 га, что на 4,5 % больше, чем в прошлом году. Планируется посев 1049 га зерновых культур. Будет посажено 3096,5 га картофеля, 1474,7 га овощных и 46 га бахчевых культур. Также планируется посеять кормовые и масличные культуры.

В городском отделе сельского хозяйства уверяют: хозяйствующие субьекты региона в этом году будут в полном объеме обеспечены качественными семенами.

«С целью определения сортовых и посевных качеств семенного материала, семена, согласно графику, направляются в лабораторию АО «Казагрэкс». В текущем году будут использованы семена 1-2 класса и не ниже ІІІ репродукции. В хозяйствах всех форм собственности города имеющиеся 8,8 тыс. тонн семян картофеля, из которых 100% относятся к І категории І, ІІ, ІІІ репродукции, полностью обеспечивают 3096,5 га площади посадки. Элитные сорта овощей и бахчевых культур будут завезены в затаренном виде из Голландии и России», — пояснили в инфоцентре.

В регионе также проводится работа по развитию семеноводческих хозяйств. В настоящее время действуют 2 сельхозформирования по производству высокорепродуктивных семян картофеля. Статус семеноводческого хозяйства по производству и реализации семян картофеля имеют ТОО «Агрофирма Приречное» и КХ «Муздыбай-1». В этом году подготовлено для реализации 1200 тонн семян картофеля І, ІІ, ІІІ репродукции. В осенний и зимний периоды 2019-2020 годы хозяйствами на посевные площади внесены 15,5 тысяч тонн органических удобрений.

В 2020 году сельхозформирования региона подали заявку на 327,4 тонны субсидируемых минеральных удобрений. На сегодняшний день хозяйствующие субъекты заключили договора и переводят средства на получение минеральных удобрений.

Кроме того, в текущем году на проведение весенне-полевых работ, согласно структуре посевных площадей, требуется 512 тонн дизельного топлива. На весенне-полевые работы Семейскому региону выделено всего 195 тонн дизельного топлива, в том числе на апрель месяц - 130 тонн и на май месяц - 65 тонн по цене 165 тенге за литр. Оператором определен ТОО «Petro Retail».

В инфоцентре отметили, что для проведения весенне-полевых работ в сельхозформированиях региона техники достаточно. Имеются все виды тракторов, плугов, культиваторов, сеялок и грузовых машин. В соответствии с предварительными заключениями научных учреждений, оптимальные сроки посева сельскохозяйственных культур в текущем году будут начаты с 20 апреля и закончатся 15 июня. Сельскохозяйственные формирования региона примут все меры по обеспечению проведения весенне-полевых работ в оптимальные агротехнические сроки.