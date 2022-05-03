3 Мая 2022 15:42

Посевная в Костанайской области стартует после майских праздников

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сейчас костанайские аграрии проводят химическую и механическую обработку земель и уже после майских праздников приступят к посевной кампании. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Яровой сев в этом году составит 4 млн 772 тыс. га. Из них зерновыми и зернобобовыми будет засеяно 3 млн 928 тыс. га. Масличных будет засеяно 652 тыс. га,- сообщил корреспонденту агентства заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Сембай Сагандыков. — Закрытие влаги аграрии произвели на полной площади 5,1 млн га. Сейчас идут работы по химический и механической обработке».

Замруководителя профильного ведомства отмечает, что костанайские сельхозтоваропроизводители сейчас стараются меньше тревожить землю, потому что влаги очень мало.

«В апреле выпало 8,3 мм осадков при норме в 23 мм. Поэтому наша первостепенная задача - по максимуму сохранить влагу в почве, чтобы получить хорошие всходы»,- добавил С. Сагандыков.

К посевной в области приступят после 10 мая, а массовый сев зерновых начнется 15 мая. При хороших климатических условиях посевную кампанию в регионе планируется завершить к 1-2 июня.

Ранее сообщалось о том, что в Костанайской области в этом году посевная площадь составит 5 млн 173 тыс. га, в том числе озимые культуры более 37 тыс.