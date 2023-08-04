Посевная площадь масличных культур резко снизилась

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, в 2023 году семенами масличных культур засеяно 2,8 млн га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.

Снижение к прошлому году составило почти 20%, или 0,7 млн га. Текущий показатель – минимальный за 6 лет.

Важно отметить, что негативная динамика наблюдается впервые за 8 лет. То есть с 2016 по 2022 г. посевные площади масличных культур стабильно увеличивались. Причем ощутимыми темпами, в среднем – на 8,3% в год.

В чем может быть причина?

К масличным культурам относится подсолнечник. Его семена используют в качестве сырья при изготовлении подсолнечного масла. В начале 2023 г. на вывоз семян подсолнечника были введены пошлины. Цель - снизить цены на подсолнечное масло путем увеличения загрузки отечественных мощностей по его производству. И она уже достигнута. В выигрыше – все, за исключением производителей сырья, которые теряют прибыль.

P.S. Пока производство подсолнечного масла растет. Но продолжится ли этот тренд – непонятно.