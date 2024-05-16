Посевная началась в СКО

В Северо-Казахстанской области отдельные агроформирования начали посев сельхозкультур. Всего в этом году предстоит засеять 4,5 млн га, передает корреспондент агентства Kazinform.

В пресс-службе управления сельского хозяйства сообщили, что паводки не отразятся на прохождении весенне-полевых работ. Если на каких-то участках будет наблюдаться скопление талых вод, то задействуют площади, оставленные под пары.

- Закрытие влаги уже завершено на площади 4,5 млн га, внесено в почву 29,4 тыс. тонн минеральных удобрений на площади 416,8 тыс. га при плане в 256,6 тыс. тонн на трех млн га. Ряд сельхозтоваропроизводителей уже посеяли сельскохозяйственные культуры на площади 169,4 тыс. га. Готовность техники - 100%, аграрии обеспечены удешевленным ГСМ по 250 тенге за литр. В проведении посевной кампании планируется участие 12,7 тыс. единиц тракторов различных модификаций, 14 тыс. единиц зерновых сеялок, 1,5 тысячи современных высокопроизводительных посевных комплексов. Семян 484,5 тыс. тонн, что составляет 102% от потребности. Государственная поддержка в сфере сельского хозяйства - 60,8 млрд тенге, в том числе на растениеводство – 20,4 млрд тенге, - проинформировали в пресс-службе.

Общая посевная площадь в этом году составляет 4,5 млн га. Из них зерновые займут 3,4 млн га, масличные – 751 тыс. га, кормовые - 379 тыс. га, картофель – 26 тыс. га, овощи – 5 тыс. га.