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    12:53, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Посевная кампания завершилась в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области завершена посевная кампания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

    Область, являющаяся одной из основных зерносеющих регионов страны, одна из первых завершила страду в северной части.

    По информации управления сельского хозяйства, яровой сев проведен на площади 4,9 млн га, что превышает показатели прошлого года. Главная продовольственная культура – пшеница - посеяна на площади 3,8 млн га. Также аграриями засеяны масличные культуры, картофель и кормовые культуры.

    «Правильная организация труда, ответственность крестьян, а также благоприятные климатические условия поспособствовали начать страду раньше и успешно завершить в сжатые сроки без сбоев», - подчеркнул руководитель областного ведомства Димаш Таласбаев.

    В целях получения качественного урожая, предприятиями также проведено снегозадержание зимой и работы по закрытию влаги в предпосевной обработке.

    Стоит отметить, что благодаря государственной поддержке за последние годы наблюдается устойчивая тенденция получения стабильного урожая сельскохозяйственных культур. Ежегодно Правительством страны выделяются средства для приобретения топлива по удешевленной цене, предусмотрены субсидии для фермеров.

    К слову, всего в посевной кампании текущего года участвовали более 16 тысяч единиц зерновых сеялок и более 1,3 тыс. единиц высокопроизводительных посевных комплексов.

    Теги:
    Сельское хозяйство Акмолинская область
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