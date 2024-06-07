Посевная кампания завершается в СКО
В Северо-Казахстанской области засеяли 97% посевной площади зерновых и 95% - масличных, передает корреспондент агентства Kazinform.
В этом году посевная кампания в регионе проходит в послепаводковых условиях. Минувшая неделя выдалась и вовсе дождливой. И тем не менее, посевная завершается в оптимальные сроки.
По информации пресс-службы управления сельского хозяйства, в регионе работает оперативный штаб по проведению весенне-полевых работ. Проблемные вопросы решают оперативно.
- На 7-е июня яровой сев составил 4,2 млн га, или 96,7% от общей площади. Из них посев зерновых и зернобобовых - 3,2 млн га, или 97%, масличных - 713,4 тыс. га, или 95%. Урожайность будет завесить от многих факторов. В целом, приняты все необходимые меры для успешного прохождения весенне-полевых работ. Закрытие влаги завершено на площади 4,5 млн га, внесено в почву 107 тыс. тонн минеральных удобрений на площади 1,4 млн га. Аграрии обеспечены удешевленным ГСМ по 250 тенге за литр. В посевной задействовано 12,7 тыс. единиц тракторов различных модификаций, 14 тыс. единиц зерновых сеялок, 1,5 тысячи современных высокопроизводительных посевных комплексов. Все 219 машино-тракторных мастерских работают в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе.