Посевная кампания завершается в СКО

В Северо-Казахстанской области засеяли 97% посевной площади зерновых и 95% - масличных, передает корреспондент агентства Kazinform.

В этом году посевная кампания в регионе проходит в послепаводковых условиях. Минувшая неделя выдалась и вовсе дождливой. И тем не менее, посевная завершается в оптимальные сроки.

По информации пресс-службы управления сельского хозяйства, в регионе работает оперативный штаб по проведению весенне-полевых работ. Проблемные вопросы решают оперативно.