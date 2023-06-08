Посевная кампания проведена качественно и своевременно – аким Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев на брифинге в СЦК поделился результатами проделанной работы в аграрном секторе. Регион явлется одним из основных аграрных регионов страны. В этом году посевная кампания была проведена качественно и своевременно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акмолинская область - один из основных аграрных регионов, доля которого в валовой продукции сельского хозяйства страны составляет 10%. По итогам четырех месяцев этого года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 114 млрд тенге, с ростом на 5,5% к уровню прошлого года. Рост обеспечен за счет увеличения производства мяса на 10% - до 70 тысяч тонн, поголовья лошадей – на 8% - до 270 тысяч голов, птицы – на 7,5% - до 10 млн голов, овец и коз – на 5% - до 767 тысяч голов. Молока произведено более 100 тысяч тонн, яйца куриного - 230 млн штук», - сказал на брифинге в СЦК аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

В целом, с начала года отмечается рост производства продуктов питания на 5,5%. При этом в структуре производства пищевых продуктов 51% приходится на мясоперерабатывающую отрасль, молочную - 13%, зерноперерабатывающую - 11%, хлебобулочную и прочие отрасли - 25%.

«На сегодня регионом выполнена основная задача в сельхозотрасли – качественно и своевременно проведена посевная кампания, что при благоприятных погодных условиях является залогом будущего хорошего урожая. Яровой сев сельхозкультур проведен на площади 5,2 млн га, это крупнейший зерновой клин в стране. Также область традиционно сохранила лидерство по производству зерна, а именно: четверть республиканского объема, треть «белого» мяса по республике производится в нашем регионе. Область вышла на первое место в прошлом году по производству куриного яйца с долей в 15%», - добавил Ермек Маржикпаев.