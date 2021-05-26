Посетители с «желтым» и «красным» статусами были выявлены в Акмолинской области

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – В кафе «Достар» поселка Бурабай Акмолинской области были выявлены посетители с «желтым» и «красным» статусами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, за минувшие сутки с помощью проекта ASHYQ в кафе «Достар» поселка Бурабай были выявлены посетители с «желтым» статусом (тот, кто контактировал с зараженным коронавирусом) и с «красным» статусом (больной COVID-19).

«Посетителями оказались жители города Нур-Султана, которые должны были находиться на домашнем карантине. С нарушителями домашнего карантина сотрудниками департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области проведена разъяснительная работа о соблюдении карантинного режима и направлена информация по адресу проживания в департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султана для принятия мер», - отметили в ведомстве

Добавим, что всего за прошедшие сутки в Акмолинской области выявлено 130 случаев коронавирусной инфекцией. Большая часть из них - 109 человек - симптомные. Суточный прирост равен 0,6 процентам.

Случаи заболевания были зарегистрированы в Бурабайском районе (31), городе Кокшетау (28), Буландинском (19), Аршалынском (11), Сандыктауском (7), Шортандинском и Жаксынском (по 6 случаев), Атбасарском (5), Аккольском (4), Целиноградском, Зерендинском районах и городе Степногорске (по 3 случая), Астраханском (2), Есильском и Жаркаинском районах (по 1 случаю).

За последнюю неделю в регионе зарегистрировано 938 случаев COVID-19, за предыдущую - 953 случаев. Наблюдается снижение в 1,02 раза (на 15 случаев меньше).