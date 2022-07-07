7 Июля 2022 15:58

Посетителей ТРЦ в Алматы эвакуировали из-за сообщения о бомбе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 7 июля в 12:12 в департамент полиции поступило сообщение о якобы заминировании одного из торговых домов Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках предусмотренного алгоритма первичного реагирования на подобные сообщения, в первую очередь была осуществлена эвакуация посетителей и работников центра. Нарядами дорожно-патрульной полиции к прилегающей к объекту проезжей части осуществлен отвод транспортных средств. По сведениям Центра оперативного управления ДП, проверочные мероприятия уже завершены, информация о заминировании оказалась ложной», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

В полиции Алматы призвали граждан не поддаваться панике, сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности в городе.

Между тем, в Сети сообщается, что эвакуировали посетителей и работников торгово-развлекательного центра «Москва».

Ранее посетителей и работников ТРЦ «Москва» эвакуировали 14 июня, 21 июня и 4 июля.